Connect-R (39 de ani) și Misha (30 de ani) au fost căsătoriți între anii 2014 și 2019. Împreună au o fiică, Maya, în vârstă de 7 ani. Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, solistul a vorbit, printre multe altele, și despre relația lui cu Misha, dar și despre relațiile sale dinainte de a o cunoaște.

De ce s-a despărțit Connect-R de fosta logodnică, Diana Georgescu

Atunci când Misha și Connect-R s-au cunoscut, în presă s-a speculat că artistul ar fi părăsit-o pe Diana Georgescu, logodnica lui de la vremea aceea, pentru solistă. La Kanal D, rapperul a clarificat zvonurile.

„Nu, exclus. Eu cu Diana trebuia să ne căsătorim, căutam locație de nuntă. La două zile, ceva mi-a inundat toată ființa și mi-a zis: «Nu, pleci!». Și am părăsit-o. La câteva luni am cunoscut-o pe Misha, prin DJ Sava. Eram în studio, trăgeam o piesă, și ne-am îndrăgostit. Restul e o poveste pe care o știți. Diana și Mihaela (n.red.: Misha – Mihaela Mihalache) sunt, ca și cronologie, total intangibile”, a declarat Connect-R, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

„De două ori am fost părăsit. În rest am părăsit eu. Am fost părăsit de o lesbiană. M-a mințit pentru că îi plăcea de mine ca om. Și am mai fost părăsit de prima mea dragoste. Cred că aveam 16 ani. Se săturase de mine sau a dat de ceva mai bun”, a mai spus artistul, potrivit WOWbiz.

Despre relația cu Misha după separare, Connect-R a mai spus: „O iubesc cum îmi iubesc copilul, cum ar trebui să iubesc toți oamenii. (…) Mama, sora, nevasta, copilul… o iubesc ca pe toate ființele. La nivel de personaj, este mama copilului meu și o voi susține toată viața mea”.

Despre o nouă relație și, poate, un viitor alt mariaj, Connect-R a adăugat: „Va exista o altă femeie în momentul în care o ființă de sex feminin va înțelege că nu eu sunt obligat să o fac fericită. Dacă va înțelege lucrul ăsta, cu siguranță vom putea coexista în aceeași casă, vom putea fi împreună, de ce nu să ne și căsătorim, dacă își dorește. Dar va trebui să înțeleagă că nu eu sunt responsabil pentru nefericirea ei. Dacă va înțelege lucrul ăsta, da, e minunat”.

„Nu mai cred în căsătorie pentru mine pentru că am crezut foarte mult timp în ideea în care căsătoria este un mecanism din care eu să îmi extrag fericirea. Nu vreau să depind de lucrul ăsta. Fericirea mea depinde doar de mine și atât. Ideea asta cu jumătatea mea… care jumătate? Care jumătate, că suntem un întreg”, a mai spus solistul.

Misha și Connect-R au rămas în relații foarte bune, pe primul loc fiind, atât pentru unul, cât și pentru celălalt, creșterea fiicei lor. „Suntem în relații foarte ok. În momentul în care stai atâția ani cu o persoană și construiești o familie, sentimentele nu au cum să dispară de pe o zi pe alta, asta e clar”, declara și Misha în trecut, potrivit Libertatea.

Foto: Instagram; Captură YouTube