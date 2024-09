Anca Dumitra, imagini emoționante cu fiul ei, Levi Nicolas. Cum s-a fotografiat cu bebelușul

Anca Dumitra a postat primele imagini cu nou-născutul ei pe rețelele de socializare. În vârstă de 37 de ani, actrița celebră pentru interpreatarea personajului Geanina din „Las Fierbinți”, a devenit mamă pentru prima oară pe 18 septembrie.

Anca Dumitra, primele imagini cu fiul ei

Vedeta de la Pro TV a anunțat în primăvară că așteaptă primul ei copil. Anca Dumitra și soțul ei, Manfred Spendier, au fost până acum extrem de discreți cu viața personală și abia după naștere s-a aflat sexul bebelușului și numele acestuia. Recent, actrița a publicat într-o sesiune de InstaStories primele fotografii cu băiatul.

La câteva zile după ce fiul ei a venit pe lume, Anca Dumitra a declarat că trăiește momente cu adevărat compleșitoare, minunate și foarte emoționante în calitate de proaspătă mămică.

„E foarte frumos, foarte emoționant. Sunt un pic copleșită de emoții, dar totul este bine, a decurs foarte bine. Mâine facem o săptămână și sunt cea mai fericită. Am un băiețel de nota 10. Am născut prin cezariană. Eu îmi doream natural, dar în ultimele zile situația se poate schimba, însă a fost totul foarte bine, copilul e bine, eu sunt bine. Am ajuns acasă de câteva zile. Încercăm să ne obișnuim, să ne facem un program. Vedem cum evoluăm, suntem în plină acomodare, în plină învățare”, a spus Anca Dumitra la Pro TV.

Bebelușul Ancăi Dumitru a primit nota 10 la naștere, iar actrița spune că are un copil cuminte și liniștit.

„Am un băiețel de nota 10. Are puțin colici, dar noi am ajuns acasă de câteva zile și deja are un program destul de precis, să vedem dacă rămâne așa…”, a mai spus actriţa în cadrul emisiunii „La Măruţă”.

Băiețelul Ancăi Dumitra poartă numele Levi Nicolas.

„Îl cheamă Levi Nicolas. Ieri mi-a și zâmbit. Eu nu credeam că poți să fii așa îndrăgostit și să iubești în felul ăsta. Toate mămicile, toți părinții știu, dar experimentez deja întreaga poveste și este minunată. Sunt binecuvântată!” – a mai precizat vedeta de la Pro TV.

Anca Dumitra și Manfred Spendier s-au cununat religios anul trecut

Anca Dumitra și partenerul ei, Manfred Spendier (43 de ani) sunt împreună de doi ani. Ei s-au cununat civitl la sfârșitul lui 2022, iar în primăvara lui 2023 a avut loc nunta religioasă.

„Știți cum câștigă iubirea? În cel mai neașteptat mod – dându-se bătută, cedând. Pentru că cine iubește lasă de la el. Și atunci când Manferd i-a dat inelul Ancăi, știți ce i-a dat? Încrederea i-a dat-o. Și până la moarte, nimic mai puțin, Anca va purta pe deget un inel care nu e al ei”, a psus părintele Nicolae Dima în timpul cununiei religioase a Ancăi Dumitra.

