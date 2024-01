20 de vedete care au murit în anul 2023. Actrițele Natașa Raab și Rona Hartner, răpuse de boală

În 2023 am pierdut câteva celebrități care au reușit, prin talentul și munca lor, să-și pună amprenta într-un mod pozitiv în viețile multora dintre noi. Am pierdut-o pe actrița Natașa Raab, îndrăgita „Coana Chiva” din reclama „Prea bun, prea ca la țară”, pe artista Rona Hartner și pe actorul Matthew Perry, care ne-a cucerit în rolul lui Chandler Bing din serialul „Friends”.

Pentru familiile artiștilor din rândurile de mai jos, 2023 va rămâne un an umbrit de pierderea unei persoane speciale din viețile lor. Dacă scenaristul Norman Lear s-a stins din viață din cauze naturale, la 101 ani, alte vedete au fost răpuse fie de boală, fie de alte probleme de sănătate.

Vedetele care s-au stins din viață în anul 2023

Natașa Raab

Natașa Raab a murit pe 20 octombrie, la 70 de ani. Actrița suferea de mai mulți ani de Parkinson, afecțiune la care s-au adăugat mai multe probleme de sănătate de-a lungul timpului.

Rona Hartner

Rona Hartner a murit pe 23 noiembrie 2023, la vârsta de 50 de ani, în urma luptei cu cancerul la plămâni și creier. Vara aceasta, artista dezvăluia că a fost diagnosticată cu cancer în stadiul patru la plămâni și creier, după ce în 2020 învinsese cancerul de colon.

Rona Hartner și-a trăit ultimele clipe în spital, înconjurată de familie, printre care și de fiica ei, Rita Sumalya. Rita este fiica Ronei din primul mariaj cu actorul Rocco Sedano. Adolescenta s-a reîntors în Franța alături de tatăl ei, pentru a-și termina studiile.

Mitică Popescu

Actorul Mitică Popescu a murit pe 3 ianuarie, la Spitalul Elias din Capitală. Regretatul actor avea 86 de ani și suferea de probleme cardiace. Memorabil, în cariera sa cinematografică, rămâne rolul lui Cocoșilă din filmul „Moromeții”, în care a jucat alături de Victor Rebengiuc și Luminița Gheorghiu. Un alt rol de referință este cel din filmul „Vânătoarea de vulpi”, ecranizare a romanului „Niște țărani”.

Stephan Pelger

Stephan Pelger a murit pe 8 iunie, la 44 de ani. Unul dintre cei mai cunoscuți creatori de modă români a fost s-a sinucis în atelierul pe care îl deținea în Sectorul 2. Stephen Pelger și-a găsit sfârșitul după o perioadă plină de încercări. Designerul a fost descoperit fără viață de un vecin care a alertat Poliția. Stephan Pelger se lupta de mai mulți ani cu depresia, avea insomnii și lua mai multe pastile.

Florin Apostol

Cântărețul Florin Apostol a murit la 58 de ani. Artistul s-a lansat la Festivalul de la Mamaia în 1988, unde a câștigat secțiunea interpretare, și a susținut sute de concerte alături de Mădălina Manole. Florin Apostol s-a retras acum doi ani din activitatea concertistică, din cauza unor probleme grave de sănătate.

Răzvan Gorcinski (Proconsul)

Răzvan Gorcinski, fostul toboșar al trupei Proconsul, a murit la 42 de ani. Vestea a fost dată de soția lui și de foștii săi colegi de trupă, pe Facebook. Toboșarul era internat în spital cu septicemie.

„Din păcate, Răzvan, prietenul și fratele nostru, nu mai este printre noi. Din fericire, e într-un loc mai bun, unde se poate odihni după anii de călătorii și miile de concerte. Dumnezeu să te odihnească, Răzvan, să mângâie și să întărească familia!”, a scris trupa Proconsul pe Facebook.

Matthew Perry („Friends”)

Matthew Perry, celebru pentru rolul lui Chandler Bing din sitcomul „Friends”, a murit în octombrie 2023, la vârsta de 54 de ani. Actorul a fost găsit de asistentul său fără suflate în jacuzzi-ul lui. Cauza decesului a fost confirmată două luni mai târziu.

Moartea lui Matthew Perry a fost un accident cauzat de „efectele acute ale ketaminei”, au declarat medicii legiști din Los Angeles, potrivit BBC. Perry urma o terapie ce presupunea infuzie de ketamină, fiind de dată recentă, efectuată cu o săptămână şi jumătate înainte de deces, potrivit raportului de autopsie.

Tina Turner

Tina Turner a încetat din viață pe 24 mai, la vârsta de 83 de ani. Cântăreața a decedat în Elveția, acolo unde locuia de mai mulți ani cu soțul ei, Erwin Bach. Tina Turner a murit în casa ei din Küsnacht, în apropiere de Zurich, în urma unei boli îndelungate.

Sinead O’Connor

Sinead O’Connor a murit pe 26 iulie, la 56 de ani. Artista a fost condusă pe ultimul drum marți, 8 august 2023, în Irlanda, țara sa natală. Sute de fani i-au adus un omagiu artistei, aplaudând cu lacrimi în ochi, cântând și aruncând flori în timp ce cortegiul funerar trecea pe lângă vechea ei casă din Bray, Irlanda.

Decesul artistei a survenit la 18 luni de la moartea fiului ei, Shane, care s-a sinucis la vârsta de 17 ani. Familia cântăreței s-a declarat „devastată” de pierderea „preaiubitei lor Sinead”. În ultima postare de pe Twiter, din data de 17 iulie, O’Connor a postat o fotografie cu fiul său și a spus: „De atunci trăiesc ca un strigoi. El a fost dragostea vieții mele, lumina sufletului meu. Eram un singur suflet în două jumătăți. A fost singura persoană care m-a iubit necondiționat. Sunt pierdută fără el”.

Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley, fiica lui Elvis Presley, a murit pe 12 ianuarie, la vârsta de 54 de ani. Lisa a suferit un stop cardio respirator. Lisa Marie Presley a fost unicul copil al lui Elvis Presley. După ce părinții ei au divorțat, pe când avea doar 4 ani, a fost nevoită să își împartă copilăria între orașele Los Angeles și Memphis, în care locuiau părinții ei. Avea doar 9 ani când tatăl ei s-a stins din viață.

Paco Rabanne

Paco Rabanne, designer și parfumier de origine spaniolă, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani. Decesul lui Francisco Rabaneda y Cuervo, numele adevărat al designerului, a fost confirmat de un purtător de cuvânt al grupului spaniol de modă Puig, care deține marca Paco Rabanne. Rabanne se afla la Portsall, un oraș din regiunea franceză Britania, la momentul decesului.

Jane Birkin

Actrița și cântăreața de origine britanică Jane Birkin a murit pe 16 iulie, la Paris, la vârsta de 76 de ani. Jane a obținut notorietate la nivel internațional datorită hitului „Je t’aime… moi non plus”, din 1969, în colaborare cu iubitul ei de atunci, regretatul cântăreț și compozitor francez Serge Gainsbourg. Numele Birkin este cunoscut de mulți, Jane a fost inspirație din spatele celebrei genți Hermès cu același nume.

Andre Braugher („Brooklyn Nine-Nine”)

Actorul Andre Braugher, câștigătorul a două premii Emmy, care a jucat în serialele „Brooklyn Nine-Nine” și „Homicide: Life on the Street”, a murit pe 11 decembrie, la vârsta de 61 de ani, în urma luptei cu cancerul pulmonar.

Lee Sun-kyun („Parasite”)

Pe 27 decembri, actorul sud-coreean Lee Sun-kyun, în vârstă de 48 de ani, a fost găsit inconștient într-o mașină dintr-un parc din centrul orașului Seul. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul. Nu este clar dacă Lee și-a luat viața, însă poliția primise anterior un raport potrivit căruia acesta ar fi plecat de acasă după ce a scris un memoriu, conform agenției de presă Yonhap, citată de Libertatea.

Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida, desemnată pe vremuri „cea mai frumoasă femeie din lume”, a murit pe 16 ianuarie, la vârsta de 95 de ani. A fost una dintre cele mai mari actrițe ale cinematografiei anilor 1950 și 1960 și a jucat în numeroase filme împreună cu Humphrey Bogart, Frank Sinatra, Rock Hudson și Errol Flynn. Cariera ei și-a schimbat cursul în anii 1960, când s-a îndreptat spre fotografie și sculptură.

Tony Bennett

Tony Bennett a murit pe 21 iulie, la vârsta de 96 de ani. Celebrul cântăreț de pop și jazz, a cărui carieră s-a întins pe aproape șapte decenii, fusese diagnosticat cu boala Alzheimer. Artistul, în al cărui palmares se numără 19 premii Grammy, a scris istorie cu piesele sale memorabile precum „The Way You Look Tonight”, „Body and Soul” sau „(I Left My Heart) In San Francisco”, iar de-a lungul carierei a impresionat publicul cu aparițiile memorabile în concerte alături de Frank Sinatra sau Aretha Franklin.

Tyler Christopher („General Hospital”)

Actorul Tyler Christopher, celebru pentru rolul lui Nikolas Cassadine din serialul „General Hospital”, a murit în această toamnă, la vârsta de 50 de ani. Bărbatul a fost căsătorit cu Eva Longoria timp de doi ani, între 2002 și 2004. Cauza decesului ar fi fost un stop cardio-respirator.

Ryan O’Neal („Love Story”)

Ryan O’Neal, protagonistul dramei romantice „Love Story”, filmul cu cele mai mari încasări din anul 1970, a murit în decembrie 2023, la vârsta de 82 de ani. Înfățișarea lui Ryan O’Neal i-a convins pe directorii Paramount să-l distribuie în filmul „Love Story”, în ciuda instinctului care îi îndruma în altă direcție. Filmul a devenit un succes și i-a adus lui Ryan O’Neal o nominalizare la Oscar.

Michael Gambon („Harry Potter”)

Actorul Michael Gambon, celebru pentru rolul lui Albus Dumbledore din filmele „Harry Potter”, a murit la 82 de ani, în spital, potrivit familiei. Michael a preluat rolul directorului școlii de vrăjitori „Hogwarts” după ce personajul a fost interpretat în primele două filme de către un alt actor britanic cu origini irlandeze, Richard Harris. Harris s-a stins din viață în 2002, după apariția lungmetrajelor „Harry Potter și Piatra Filozofală” și „Harry Potter și Camera Secretelor”.

Norman Lear

Scenaristul și producătorul Norman Lear a murit în decembrie 2023, la 101 ani. De-a lungul carierei, Norman s-a impus ca scenarist de comedie de top. În 1968 a obținut și o nominalizare la Oscar, pentru scenariul filmului „Divorce American Style”.

Norman Lear a revoluționat comedia americană cu seriale îndrăznețe și extrem de populare la începutul anilor ’70. Printre acestea se numără „All in the Family” și „Sanford and Son”. Norman a spus întotdeauna că formula de bază pentru comediile sale se reduce mereu la esențial: „Să-i faci să râdă”.

