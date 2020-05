Regina Elisabeta s-a ascuns în tufiș de Nicolae Ceaușescu

În anul 1978, fostul dictator a călătorit în Marea Britanie într-o vizită de stat. În documentarul „Inside the Crowd: Secrets of the Royals”, difuzat în Anglia pe 21 mai, jurnalistul Robert Hardman și fostul secretar pe probleme de politică externă, Lordul David Owen, și-au amintit că Regina Elisabeta a II-a a avut o reactive adversă la intersectarea cu Nicolae Ceaușescu în timp ce își plimba câinii prin grădinile Palatului Buckingham.

Regina i-a întâmpinat pe Nicolae și Elena Ceaușescu în gara din Londra, însă nu își dorea să îi întâlnească sau pe petreacă timp cu ei. Așadar, atunci când i-a văzut pe cei doi, suverana britanică a făcut ceva ce nu mai făcuse niciodată: s-a ascuns într-un tufiș.

„Regina și-a scos câinii la plimbare prin grădina Palatului și, pentru prima și singura dată în viața ei, s-a ascuns într-un tufiș pentru a-și evita invitații. Îmi zicea: ”nu resist să vorbesc cu ei””, a povestit Robert Hardman, conform The Independent.

„Regina are de-a face cu o mulțime de oameni diferiți, dar Ceaușsescu a fost prea mult pentru ea. A spus foarte clar că nu îi place acea vizită”, a afirma fostul secretar pe probleme de politică externă.

Sursă foto: Hepta

