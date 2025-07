Reacția Irinei Columbeanu când a fost întrebată despre iubit, după ce s-a scris că are o relație cu un tânăr francez: „Sunt deschisă”

Irina Columbeanu a făcut primele declarații despre iubit. Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor a răspuns la zvonurile că formează un cuplu cu un tânăr francez.

Reacția Irinei Columbeanu când a fost întrebată despre iubit

Irina Columbeanu (18 ani) s-a întors în România pentru a petrece timp cu tatăl ei, Irinel Columbeanu (68 de ani). Alături de acesta din urmă, Irina a acceptat invitația în emisiunea online „Fiță cu Adiță”, unde a vorbit, printre altele, despre speculațiile că are un iubit francez.

„Nu este adevărat deloc. Nu există niciun prieten de acest fel”, a zis Irina Columbeanu, la „Fiță cu Adiță”. „Nu încă”, a adăugat Irinel Columbeanu. „Acum mă concentrez pe școală și pe tatăl meu. Sunt deschisă, dar nu caut”, a concluzionat tânăra.

Irina Columbeanu va studia Medicina la New York

Irina Columbeanu locuiește de mai mulți ani în Malibu (California, SUA) cu mama ei, Monica Gabor, cu actualul soț al acesteia, afaceristul Poe Qui Ying Wangsuo, cunoscut drept Mr. Pink, și cu frații vitregi, fiul lui Pink dintr-o fostă relație, și fiul rezultat din mariajul mamei sale cu Pink.

Din toamnă, Irina se va muta la New York, unde va studia Medicina. Înainte să fie admisă la Universitatea New York, Irina luase în considerare să studieze la Cluj.

„Ador România, mâncarea, peisajele, dar mai ales pe tatăl meu. M-am gândit să fac Facultatea de Medicină la Cluj, numai că am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University. Mă mut din Malibu”, a mai spus Irina Columbeanu, pentru sursa citată.

Irina Columbeanu vrea să devină medic dermatolog sau chirurg.

Irinel Columbeanu și fiica lui, Irina, pe malul lacului unde tânăra a copilărit

În cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”, Irinel Columbeanu și fiica lui s-au reîntors pe malul lacului unde tânăra a copilărit.

„Avem multe amintiri minunate pe acest lac, este minunat să fim aici din nou, după opt ani pentru mine. Petreceam tot timpul pe lac, fie vara, fie iarna. Iarna mergeam când era înghețat și patinam împreună. Ne era cam frică, dar era entuziasmant și ne plăcea foarte mult (…)”, a spus Irina Columbeanu.

Tânăra i-a mulțumit tatălui ei pentru copilăria frumoasă pe care i-a oferit-o.

„Îți mulțumesc pentru copilăria mea frumoasă și pentru că mereu ești cu zâmbetul pe buze când ești cu mine! Avem atât de multe momente frumoase și în trecut, dar și în prezent, și să sperăm că și în viitor!”, a mai spus tânăra.

Foto: Instagram/@columbeanu.irina

