Pro TV bate din nou palma cu Cabral Ibacka! Când revine prezentatorul pe sticlă în locul lui Cosmin Seleși

A anunțat că ia o pauză de televiziune, dar s-a răzgândit! Cabral Ibacka revine mai repede decât ne-am fi așteptat pe sticlă. Prezentatorul îl scoate pe Cosmin Seleși din cărți și se întoarce cu show-ul Ce spun românii!

Telespectatorii și-au cerut cu disperare emisiunea înapoi pe mai mai multe conturi de socializare, iar Cabral a fost asaltat de mesaje. Într-un final, așteptarea le-a fost răsplătită.

Cabral Ibacka revine din 6 martie, la Pro TV, cu show-ul Ce spun românii!

Au reînceput filmările pentru show-ul Ce spun românii! după o scurtă vacanță, iar Cabral revine din 6 martie cu noi familii simpatice dornice să răspundă la tot felul de întrebări nebune.

”Iată că după o pauză de câteva luni ne întoarcem, la aceeași oră, cu același format Ce Spun Românii. Ne-a prins bine pauza, revenim cu mai multă energie, cu familii și mai simpatice, cu întrebări… și mai nebune. Dar nu numai. Când am intrat în pauză, ne-a luat prin surprindere faptul că cei de-acasă au făcut un frumos tărăboi.

Nu ne așteptam la așa manifestare de dragoste, la atâtea complimente și solicitări de a reveni pe sticlă. Ne onorează și ne responsabilizează enorm cele scrise de oameni în perioada asta și, mai presus de toate, ne fac să revenim la 18:00 cu sentimentul că munca noastră este apreciată. Sper să fie bine, suntem gata să aflăm cu toții, cu zâmbetul pe buze, ce spun românii”, spune Cabral, despre revenirea la Pro TV, cu emisiunea Ce spun românii!

Emisiunea Ce spun românii!, un adevărat succes

Din 2015 și până acum, peste 1900 de echipe au jucat în emisiunea Ce spun românii! 102 familii au ajuns în finală, iar 58 dintre ele au câștigat marele premiu în valoare de 20.000 de lei. De-a lungul celor 8 ani, Cabral a adresat peste 18.000 de întrebări, dintr-un total de 35.400 de întrebări testate în sondajele echipei de producție. Răspunsurile au generat premii în valoare totală de aproape 1.5 milioane de euro! Cele 1701 ediții au fost filmate în 453 de zile și au cumulat peste 4.500 de ore de material video brut.

Cabral Ibacka își anunțase retragerea

Cabral și-a anunțat retragerea din televiziune în noiembrie. Vedeta Pro Tv spunea atunci că vrea să petreacă mai mult timp cu familia.

„Probabil că trebuie să trăiești în șoșonii cuiva ca să înțelegi pe deplin ce-i acolo. Să înțelegi dacă e bine sau nu, dacă-i e bine sau îi e greu. Să simți… nu să judeci. Dar treaba asta cu a trăi în șoșonii altcuiva este doar o poveste. În viața reală fiecare se chinuie cu proprii șlapi, are propriile zbateri, cară proprii saci de cartofi. Ei, fix de cartofii ăștia zic acum. Eu… o să-i las puțin pe-ai mei pe trepte, aici. Nu că mă opresc, nu că mă las. Nu că-mi place sau că nu-mi mai place. Nu că nu mai am chef. Dar am obosit. Știu că sună a răsfăț… am obosit ăsta. Poate e, nu știu.

Ce știu sigur este că am stat de vorbă cu mine toată viața… așa am reușit să fiu mai bun azi decât ieri, așa am putut să mă depășesc, așa m-am convins să nu mă opresc și să trag mai departe, să zâmbesc, să-mi îmbrățișez oamenii.

Și tot așa am ajuns la concluzia că acum am nevoie de timp. De mine. De mine cu copiii mei. De mine cu toți ai mei. Am nevoie să apuc să mă odihnesc. Să mă plictisesc. Să știu ce înseamnă să-mi trag sufletul”, scria Cabral pe blogul său.

„Am calendarul înroșit tot, sunt toate aliniate atât de strâns, bine grupate între ele de juri că-s cărămizi, nu ore, zile și ani din viața unui om. Am obosit. O să mă opresc. Puțin… puțin mai mult. Nu știu. Și să nu înțelegi că mă vait. Neah, nu-i cazul. Dar mă opresc acum tocmai ca să n-ajung să mă vait”, spunea Cabral.

Cabral Ibacka: „Nu va dispărea gravitația și nici nu se vor opri iepurii din făcut dragoste”

Prezentatorul recunoștea că muncește din adolescență și că simte că nu e de neînlocuit, dar viața i-a demonstrat contrariul. „M-au învățat ai mei ce-i munca de la 14 ani. Muncesc de la 17 ani neîntrerupt. Într-un ritm de om nebun. În meseria mea am 25 de ani pe post. Cu pauze minime, cu două sau chiar trei proiecte în difuzare în același timp, ba chiar și cu emisiuni diferite difuzate simultan pe trei posturi diferite.

Am încercat în fiecare minut să învăț, să fiu mai bun, să respect, să fac bine. Nu știu cât am reușit, dar știu că am încercat. Acum… nu-și închipuie nimeni că se va opri din învârtit bolovanul ăsta pe care trăim pentru că pun eu cracu’n frână.

Nu va dispărea gravitația și nici nu se vor opri iepurii din făcut dragoste. Toate merg mai departe bine-mersi. Doar că eu… Eu… o să fiu p-aci, la sud de București, cu copiii mei, cu Andreea, cu Artemis, cu ai mei, cu toți ai mei. Și sper să fim bine. Ceea ce vă doresc din inimă și vouă”, a mai scris Cabral.

