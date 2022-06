Cum arată și cu ce se ocupă Luana Mitran, prima soție a lui Cabral

Luana Mitran (55 de ani) și Cabral Ibacka (44 de ani) au fost căsătoriți între anii 2000 și 2006. Împreună au o fiică, Inoke, în vârstă de 19 ani. Fostul cuplu s-a cunoscut în timpul unui casting. La acea vreme, Luana era căsătorită cu un alt bărbat.

„Primul impact a fost că e deosebit. (…) Am intrat într-o relație destul de rapid, drept urmare am încheiat socotelile cu vechea căsătorie. (…) Când am simțit că împreună nu putem să trăim decât în minciună, am preferat să divorțăm. Ne-am iubit, ne-am dăruit și, la un moment dat, a dorit altceva. Nu are nicio legătură vârsta. S-a deschis o altă lume. A trecut dintr-o zonă în care trăia, într-una în care zbura. Eu, iubindu-l, l-am lăsat. Am suferit, am plâns, au existat gelozii. El a plecat de tot și asta a fost”, povestea Luana Mitran în trecut, pentru Kanal D.