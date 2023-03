Prințul Harry, vizită surpriză în Marea Britanie înainte de încoronarea regelui Charles. De ce nu se va întâlni cu Familia Regală

Prințul Harry a ajuns în Marea Britanie, înainte de încoronarea tatălui său, regele Charles al III-lea. Totuși, vizita ducelui de Sussex nu are nicio legătură cu Familia Regală.

Harry s-a prezentat la Înalta Curte din Londra pentru cazul deschis împotriva publicației Daily Mail. Audierile vor dura patru zile.

Prințul Harry, vizită surpriză în Marea Britanie

Luni, prințul în vârstă de 38 de ani a ajuns la Londra și s-a prezentat la Înalta Curte, în prima zi a unui proces judiciar în care el și alte persoane importante, inclusiv Elton John, Elizabeth Hurley și Sadie Frost, fosta soție a lui Jude Law, dau în judecată Associated Newspapers LTD, editorul a Daily Mail și Mail on Sunday, pentru culegere ilegală de informații.

Îmbrăcat într-un costum negru, cămașă albă și cravată, ducele de Sussex a urmărit cu atenție în timpul procedurilor, luând deseori notițe din scaunul său, care se afla cu două rânduri în spatele avocaților, notează People.

Audierea care durează patru zile va lua în considerare argumentele juridice ale ambelor părți, iar la final judecătorul va decide dacă acest caz ar trebui să fie judecat.

Aceasta este prima dată când Prințul Harry a ajuns în Marea Britanie, de la înmormântarea bunicii sale, regina Elisabeta a II-a, în luna septembrie a anului trecut.

Ducele de Sussex nu se va întâlni cu regele Charles sau Prințul William

Se pare că ducele de Sussex i-a informat pe tatăl și fratele său că se va afla în Londra și va participa la audieri.

Cel mai probabil Prințul Harry nu va avea ocazia să se întâlnească cu Prințul William, întrucât Prințul de Wales se află în vacanță cu soția lui, Kate Middleton, și cu cei trei copii ai cuplului, Prințul George (9 ani), Prințesa Charlotte (7 ani) și Prințul Louis (4 ani).

Nu este de așteptat ca Harry să își vadă nici tatăl, regele Charles, în vârstă de 74 de ani. Monarhul britanic urma să fie în Franța la începutul turneului său, care între timp s-a amânat. Totuși, Charles și Camilla vor pleca, miercuri, în Germania.

Prințul Harry nu s-a întâlnit cu familia sa din Marea Britanie de când și-a lansat cartea de memorii, „Rezervă”, în care aduce mai multe acuzații la adresa membrilor casei regale britanice. De asemenea, ducele de Sussex și soția acestuia, Meghan Markle, au lansat și un documentar în care au vorbit despre perioada lor la Palatul Kensington.

Deși au neînțelegeri cu Charles și William, Prințul Harry și Meghan au fost invitați la ceremonia de încoronare a regelui Charles, ce va avea loc în luna mari.

