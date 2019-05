Prinții William și Harry și soțiile lor au lansat un serviciu prin SMS dedicat sănătății mintale

Noul serviciu, denumit „Shout”, dorește să asigure sprijin 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, persoanelor care trec prin perioade de criză, precum gânduri suicidare, abuzuri, probleme în viața de cuplu, hărțuire și intimidare, prin conectarea lor cu echipe de voluntari bine pregătiți, care să îi ajute și să le ofere sprijin pe termen lung, potrivit The Mirror.

„Suntem incredibil de entuziasmaţi să lansăm acest serviciu, ştiind că el are potenţialul de a se adresa miilor de persoane vulnerabile în fiecare zi”, au declarat ducii de Cambridge și ducii de Sussex în cadrul unui comunicat.

„Noi toți am putut să urmărim de-aproape cum funcţionează acest serviciu şi suntem încântaţi de viitorul său. Sperăm că mulţi dintre voi veţi veni alături de noi în acest proiect pentru a face parte dintr-o iniţiativă cu adevărat special”, au adăugat ei.

Serviciul se adresează în special tinerilor şi foloseşte SMS-uri întrucât acestea reprezintă o metodă de comunicare mai silenţioasă şi mai intimă, permiţând utilizatorilor să îl folosească la şcoală, în autobuz sau acasă, au precizat creatorii săi. Un raport din 2017 dezvăluia că o optime din totalul copiilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între cinci şi 19 ani din Marea Britanie suferă de cel puţin o afecţiune mintală.

“At the heart of @GiveUsAShout will be an incredible national volunteer community, one which needs to grow to allow us to support more people in crisis.” — The Duke and Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex.

