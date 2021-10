Vreme de 18 ani, Petronela Rotar a fost jurnalistă. Ulterior a studiat Psihologia, în 2022 urmând să-și încheie formarea ca psihoterapeut. Până la acest moment, Petronela a publicat 7 cărți. Invitată în podcastul Fain & Simplu, găzduit de Mihai Morar, Petronela a vorbit despre traumele pe care a fost nevoită să le depășească, dar și despre lupta ei cu depresia.

Petronela Rotar, despre lupta ei cu depresia: „Faptul că aveam un copil m-a ținut în viață”

„Eu am fost în terapie cam toată viața. Prima dată am ajuns în cabinetul unui psiholog când aveam 10-12 ani, când am avut prima depresie detectabilă. Pe vremea lui Ceaușescu erau foarte puțini psihologi. Eu aveam niște insomnii foarte puternice, eram foarte praf și acel psiholog mi-a devenit după aceea profesor la facultatea de Psihologie”, a povestit Petronela.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

După terminarea claselor I-IV, Petronela a schimbat școala. Și-a dorit să fie lider în clasa în care s-a înscris, însă colectivul era deja foarte bine închegat la venirea ei. A pierdut acea „luptă” și a fost respinsă „în moduri brutale” de colegii ei, dar și de profesori. Acel an a declanșat prima ei depresie.

„Aveam aproape aceeași medie cu o altă colegă și mi-au trecut pe diplomă mai puțin pentru a justifica premiul 2 pe care mi l-au dat. Era singurul lucru care mă valida la vremea aceea, nu eram iubită, eram bătută acasă, să performez la școală și să citesc erau singurele lucruri pe care le aveam. Simptomul principal a fost insomnia. Dacă o trezeam pe mama, se trezea și tata și mă amenința cu bătaia. Nu aveam sprijin. Aia a fost prima cădere”, a continuat.

„A doua oară am ajuns la psiholog la liceu, la 17 ani, după o tentativă de suicid. Nu-ți dădeau drumul din spital decât dacă te vedea un psihiatru. A fost super interesant, mi-a dat niște perspective la care nu mă gândisem la vârsta aceea. Apoi am intrat la terapie la 20 și ceva de ani”, a mai spus.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Ce relație are fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, Carmina, cu frații ei mai mici

Primul soț al Biancăi Sârbu a murit pe scenă. Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a rostit

Tatăl lui Britney Spears, retras din funcția de tutore al solistei

„Devenisem și mamă, trecusem prin moartea tatălui fiicei mele mari, vreo doi ani mi-a fost foarte greu să trăiesc după ce a murit el. S-au adunat toate și am avut o cădere majoră. Lucram în Pro și aveam de dat live-uri. Trebuia să te machiezi și mă duceam, mă apuca plânsul, se ducea tot machiajul de live, mă duceam iar și tot așa. Mi-am dat seama că nu se mai poate trăi așa. Am căutat ajutor”, a completat.

„Experimentam de vreun an și niște tulburări digestive foarte nasoale. Am primit de la terapeut un tratament antidepresiv care mi-a făcut foarte bine”, a mai spus.

„Unul dintre cele mai grele momente din viața mea a fost când a murit tatăl primei mele fiice. Era primul și singurul meu iubit până la momentul acela. Aveam 22 de ani și un copil de 1. A fost ceva năucitor. Aveam un copil și faptul că aveam un copil m-a ținut în viață. Sunt sigură că dacă nu o aveam pe fiica mea m-aș fi sinucis fără niciun fel de regret”, a mai povestit.

„După am fost îngropată într-o avalanșă. Am fost salvată, am trăit și nu am stat să metabolizez ceea ce s-a întâmplat. La scurt timp după au început niște atacuri violente de panică. Foarte puțini oameni supraviețuiesc după ce sunt îngropați de vii de o avalanșă”, a adăugat.

Viața nu a devenit mai ușoară pentru scriitoare, a pierdut un job, ulterior s-a despărțit de tatăl celei de-a doua fiice, iar atacurile sale de panică au continuat. Cu timpul, însă, Petronela a realizat că, din pricina experiențelor sale de viață, se afla într-o poziție „cronică de victimă”, iar lucrul care a ajutat-o a fost schimbarea scenariului vieții sale, mai exact a felului în care își vorbește despre viața ei.

Foto: Facebook