Bianca Sârbu (43 de ani) a rămas văduvă cu doi copii la doar 34 de ani. Primul ei soț, Marian Sârbu, s-a stins din viață în anul 2013, pe scenă, în timpul unui moment artistic de la o nuntă din Brăila. Invitată în emisiunea La Măruță, Bianca a vorbit despre acea seară, dezvăluind totodată ultimele cuvinte pe care Marian i le-a rostit.

Primul soț al Biancăi Sârbu a murit pe scenă. Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a rostit

„Eram căsătoriți, aveam o trupă și cântam la diferite evenimente. În acea seară, soțul meu s-a prăbușit pur și simplu de la clapă, unde stătea, în văzul tuturor celor de acolo. S-a oprit pentru câteva minute totul. M-am gândit că i s-a făcut rău, că poate de la căldură s-a întâmplat ceva, dar nu s-a mai ridicat”, a povestit Bianca.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

„Am chemat salvarea care a venit foarte repede. Eram la Brăila. L-au luat și eu am rămas pentru că na, așa mi s-a părut firesc și normal față de cei care erau acolo, să continuăm petrecerea… Deci eu am cântat mai departe și am sperat că totul va fi bine. Cineva care a fost la spital m-a sunat și mi-a zis că e grav, dar să nu îmi fac griji că o să fie bine”, a continuat.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Ce casă frumoasă au Adela Popescu și Radu Vâlcan. „E o casă exact cum ne-am dorit-o noi”

Cum se înțelege Edward Sanda cu mama Cleopatrei Stratan, soacra lui

Andreea Esca, moment stânjenitor la pupitrul știrilor Pro TV. „Situația a fost absolut penibilă”

„M-am dus apoi la spital. Era întuneric, nu era nimeni. Aveam așa o viziune că el e acolo, se luptă, ne așteaptă. La camera de gardă era o doamnă doctor foarte amabilă și am întrebat-o la ce rezervă e soțul meu și cum se simte. Mi-a spus: «Doamna Sârbu, domnul Sârbu era mort din ambulanță»”, a mai spus.

„Eu m-am uitat la dansul mirilor, cel mai frumos moment, și m-am întors și i-am spus: «Uite mă, ce se iubesc ăștia doi». Și el a zis: «Hai mă, că și noi ne înțelegem și ne iubim». Îmi pare bine că ultimele vorbe au fost astea. Avea 43 de ani, cauza decesului a fost ruptura de aortă”, a completat.

„El era hipertensiv, un bărbat înalt, masiv. Spunea: «Ai mei au 70, 80 de ani, asta se moștenește, o să ajung și eu la vârsta asta». Nu-i păsa foarte mult de lucrurile acestea. Ruptura de aortă înseamnă că nu mai ai nicio șansă. Cu câteva zile înainte era obosit, dar el avea și un restaurant, aveam cântări, deci eram tot timpul ocupați, stresați”, a adăugat.

Bianca a fost a șaptea soție a lui Marian. Din mariajul lor au rezultat doi copii, acum de 12 și 10 ani. Artista s-a recăsătorit în anul 2018 cu Bogdan Romanescu (32 de ani). Perechea s-a cunoscut prin intermediul jobului, la vremea aceea lucrând amândoi în trustul Intact.

Foto: Facebook