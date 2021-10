Liviu Vârciu are trei copii. Din fosta relație cu Ami Teiceanu, prezentatorul are o fiică în vârstă de 19 ani, Carmina. Din actuala relație cu Anca Călin, Liviu mai are o fiică și un fiu, Anastasia Maria (3 ani și jumătate) și Liviu Matei (1 an). Recent, pentru Playtech, Ami a vorbit despre relația dintre ea și Liviu, dar și dintre Carmina și frații săi mai mici.

Ce relație are fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, Carmina, cu frații ei mai mici

„Are o relație bună. I-am spus întotdeauna că sunt frățiorii ei, că nu au nicio vină și că trebuie să îi iubească și să se comporte frumos cu ei. La început nu a fost foarte încântată, dar acum este ok”, a declarat Ami Teiceanu pentru Playtech.

Despre relația dintre ea și Liviu, Ami a mai spus pentru aceeași sursă: „Nu am avut nicio treabă cu el, nici el cu mine. Îi doresc să fie fericit cu familia lui. Nu are rost să purtăm dușmănie, avem un copil, e mare. Nu am mai avut certuri, fiecare cu treaba lui”.

În iulie 2021, pe Instagram, Anda a fost întrebată de un urmăritor dacă i-a fost greu să accepte că artistul avea un copil dintr-o relație anterioară. „Când iei un om să-ți fie partener, îl iei cu bune și rele, cu tot trecutul și prezentul și cu toate obligațiile lui”, a răspuns Anda.

Pe 17 septembrie 2021, Liviu și Anda au organizat o petrecere pentru fiul lor. Micuțul a fost creștinat cu ceva timp în urmă, însă cuplul abia acum a reușit să organizeze un eveniment mai amplu pentru familie și cei dragi. „Ar fi fost culmea să îi fac fetiței un eveniment mare și lui Matei nu, să fie marginalizat. Merita același lucru pe care l-am făcut și la Anastasia”, a spus Anda Călin.

În aceeași zi, tânăra a spus ce fel de nuntă își doresc ea și Liviu. „Dacă va fi, pentru că deja nu mai punem noi accent pe așa ceva, va fi doar cu noi doi și, eventual, martorii, un preot și un fotograf. Atât”, a mai declarat Anda, potrivit Spynews.

În mediul online, Anda a dezvăluit cum s-au cunoscut ea și prezentatorul TV. „M-am cunoscut cu Liviu într-un restaurant. Primul pas l-a făcut Liviu și chiar a insistat. Mi-a scris câteva luni și primul lucru pe care mi l-a spus a fost că speră că merită așteptarea”, a scris Anda Călin pe Instagram.

„Nici nu cred că m-a întrebat cum mă cheamă. Prima replică a fost «ce faci nevastă în oraș?». Și i-am spus că «am venit să fiu cu ochii pe el». Și el m-a întrebat cu cine am lăsat copiii acasă. Și i-am spus că sunt cu soacra mea. Culmea, acum copiii sunt cu soacra mea”, a mai povestit Anda Călin recent.

