La sfârșitul anului 2020, Liviu Vârciu (38 de ani) dezvăluia în mediul online că avea COVID-19. „Să fiți sănătoși că e cel mai important și, dacă vine Moș Crăciun la voi și-l vedeți, să-i spuneți să nu vină la mine. Sunt izolat! Da, l-am luat!”, a scris prezentatorul TV atunci.

„Trebuie să știi când să faci COVID-19, nu așa. L-am luat fix de Crăciun. E bine că nu îmi mai bat capul cu Moș Crăciun, că n-are cum să vină. Îi e frică să nu se îmbolnăvească. Sunt bine, sunt sănătos, am capul un pic greu, dar oricum îl am mare”, a încheiat.

Liviu Vârciu, momente dificile după vindecarea de COVID-19. Cum se simte acum

Ulterior, după ce s-a vindecat, Liviu a spus pentru Impact cât de greu s-a recuperat. „Această boală m-a distrus pe interior, nu glumă. Am avut o formă mai ușoară de Covid, dar chiar și așa, analizele mi-au ieșit rău și când am fost depistat pozitiv și acum”, a spus.

„Nu am avut gust și miros. Acum ficatul e praf și am rămas cu o pată pe plămâni. Plus că obosesc foarte repede. Acest virus este unul cât se poate de pervers, te îngenunchează. Eu am luat doar niște vitamine și mi-am făcut niște injecții în burtă, care trebuie făcute neapărat, pentru că boala asta îți îngroașă sângele. Mie nu mi-a crescut barba două săptămâni”, a încheiat atunci.

Liviu a lucrat la un film care se va lansa recent. Cu această ocazie, prezentatorul a declarat cum se simte: „Sunt sănătos, nu mai am nimic, am trecut cu bine peste toate. Alerg de colo-colo, am multe de făcut. Acum mă pregătesc de lansarea filmului, la care au fost invitați toți actorii ce fac parte din distribuție, precum și familia”.

Liviu și partenera lui de viață, Anda Călin (28 de ani), au împreună doi copii, o fiică și un fiu, Anastasia Maria (3 ani și jumătate) și Liviu Matei (1 an). Artistul mai are o fiică în vârstă de 19 ani, Carmina, dintr-o fostă relație.

Cum s-au cunoscut Liviu Vârciu și Anda Călin

În mediul online, Anda a dezvăluit cum s-au cunoscut ea și prezentatorul TV. „M-am cunoscut cu Liviu într-un restaurant. Primul pas l-a făcut Liviu și chiar a insistat. Mi-a scris câteva luni și primul lucru pe care mi l-a spus a fost că speră că merită așteptarea.

Suntem împreună de patru ani și câteva luni”, a spus Anda Călin pe Instagram. În anul 2018, perechea a fost despărțită timp de 4 luni. Recent, Anda mai spunea pentru Playtech: „Mă înțeleg foarte bine cu Liviu, chiar spre perfect.

Însă, ca în orice relație, sunt și discuții, dar mici, asta contează cel mai mult. Dacă ar fi totul roz, unde am ajunge? Ne-am plictisi. Au fost unele discuții la început, pentru că în orice cuplu, nu doar la noi, este vorba despre acomodare.

Noi ne-am mutat împreună pe 1 ianuarie 2017, apoi am stat despărțiți patru luni, în 2018, după care ne-am împăcat și ne-am mutat din nou împreună”.

