Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au căsătorit religios sâmbătă, 12 iunie 2021. „A fost cea mai frumoasă zi din viața noastră. A fost ca un vis care a trecut foarte repede, deși nunta a durat trei zile și trei nopți.

Am avut oameni minunați lângă noi. Eu și Tinu suntem împreună de 8 ani. Nunta a avut loc la Timișoara, la Catedrală ne-am căsătorit, apoi am mers la o sală unde am petrecut”, a mărturisit Roxana.

Roxana Ionescu, primele declarații despre copii după nunta cu Tinu Vidaicu

„Noi avem două cluburi în Timișoara, dar nu am făcut acolo petrecerea. Avem niște shot-uri renumite cu struguri, pe care le-am adus la acest club, unde a avut loc evenimentul.

Luna de miere poate va avea loc la iarna. Ne dorim un copil, așteptăm foarte tare momentul acesta”, a mai spus Roxana, potrivit Spynews.

Perechea s-a căsătorit civil în luna mai a anului trecut. „Cununia civilă am făcut-o pe 20 mai 2020. A fost super frumos. Am avut mulți invitați deoarece nu era nicio restricție.

Am avut vreo 60 și ceva de invitați, iar imediat după ne-au invadat mesajele și telefoanele celor care s-au supărat în ghilimele că nu au fost invitați”, mai spunea Roxana în martie 2021.

Roxana a pierdut o sarcină în anul 2019

În 2019, însărcinată în luna a șasea, Roxana a întâmpinat o serie de complicații din cauza cărora a pierdut sarcina. Anunțul a fost făcut în mediul online de către soțul ei.

„Se numește insuficiență placentară și asta înseamnă că fătul nu se poate hrăni suficient. Partea bună este că nu este nimic tragic și că Roxana este bine și că în câteva luni putem încerca din nou.

Nu este o chestie repetitivă. Din punctul ăsta mergem înainte. Nu dorim compasiune, nu dorim păreri de rău. Vă mulțumim pentru gândurile bune și energia voastră pozitivă”, a explicat Tinu Vidaicu.

„Tot timpul am avut norocul să ies repede dintr-o cumpănă și să am parte de o bucurie … Cel mai frumos moment, din păcate, a fost și cel mai trist din ultimii 12 ani .. ce s-a întâmplat cu bebe”, a declarat Roxana Ionescu ulterior, în emisiunea La Măruță.

„În general e greu, normal, dar încerc să nu stau cu gândul doar acolo și să mă detașez cât se poate. Dacă stau și mă îngrop în acea problemă, tot mie îmi fac rău și celor din jurul meu. Devin o pacoste pentru ei”, a adăugat atunci.

