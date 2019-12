Oana Roman, noi declarații despre despărțirea de soțul său: „Nu este sfârșitul lumii”

Oana Roman și Marius Elisei nu au depus încă actele de divorț, însă au luat decizia de a se separa pentru o perioadă de timp. Vedeta a făcut noi declarații pe contul său de Instagram despre despărțire: „Am anunțat că eu și Marius ne-am separat, dar să știți că nu este sfârșitul lumii. Este o decizie luată după foarte multă gândire, după foarte mult timp în care am pus în balanță totul și cred că este cea mai bună decizie, atât pentru el, cât și pentru mine. Cred că fiecare merităm să fim fericiți și mai ales cred că Iza merită să fie fericită. Vreau să putem fi amândoi destul de responsabili încât să putem să creștem acest copil frumos și să avem o relație civilizată. Nu-mi mai spuneți că vă pare rău pentru că nu aveți de ce să vă pară rău. Eu sunt foarte asumată și știu ce am de făcut și este o decizie pe care am luat-o foarte asumat.” – a transmis Oana Roman în Story, pe contul său de Instagram.

Mioara Roman, mama Oanei Roman, a declarat că nu știe nimic despre planurile fiicei sale, cu atât mai puțin nu știa că s-a separat de soțul său: “Nu știu nimic, pe cuvântul meu de onoare! Habar nu am. Locuim împreună, dar sunt destul de separată, am dormitorul meu la parter. Oana mă mai roagă să mai stau cu fetița. Nu mă bag, sunt prea bolnavă.”, – a declarat Mioara Roman, potrivit libertatea.ro.

Dacă mama Oanei Roman a reacționat la vestea despărțirii, Marius Elisei nu a făcut până acum nicio declarație. În schimb, soțul Oanei Roman, cu doar câteva zile înainte ca aceasta să anunțe ruptura, a publicat pe contul său de socializare un video cu piesa ”Perfect fără tine”, a trupei Vama. Pare să fi fost un mesaj transmis cu subînțeles, având în vedere că Marius Elisei a scris alături: ”Mă reprezintă. Este pentru mine compusă. Îţi mulţumesc, Tudor Chirilă”.

