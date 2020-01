Oana Roman dă cărțile pe față. Ce spune despre Marius Elisei: ”Eu când l-am cunoscut câștigam foarte mulți bani”

Oana Roman a lăsat și în trecut să se înțeleagă că problemele financiare prin care au trecut cei doi au stat la baza erodării relației, însă acum a transmis un mesaj mult mai tranșant și cu subînțeles: „Mai există un motiv pentru care eu i-am că dacă el nu reușește să-l rezolve, eu voi renunța. Eu am mai vrut să renunț și până acum. L-am rugat din suflet să înțeleagă. Marius a fost primit foarte bine în familie. Are o relație extraordinară cu mama și are o relație mult mai bună cu tata decât o am eu. Când sunt prea mulți bani, iar sunt probleme, crede-mă. Și lipsa banilor a erodat relația. Eu când l-am cunoscut, prezentam o emisiune pentru care câștigam foarte mulți bani”, – a mărturisit Oana Roman la XNS.

Oana Roman și Marius Elisei au lăsat să se înțeleagă că s-au împăcat după ce au petrecut Sărbătorile împreună, însă scandalul sexual în care a fost implicat soțul său a făcut-o să-și revizuiască complet atitudinea și să prefere, în continuare, să păstreze distanța. Cei doi au rămas în relații bune de dragul fetiței pe care o au împreună, pe nume Isabela.

Vezi mai multe imagini cu Oana Roman și Marius Elisei în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro