Oana Radu, înșelată de fostul iubit care a murit. Cu cine se iubește artista în prezent

Oana Radu a reușit să treacă peste tragedie și să iubească din nou. Artista a făcut dezvăluiri despre bărbatul care a cucerit-o iremediabil, pe nume Cătălin, și a mărturisit că totul a început pas cu pas: „Când am spus că nu suntem împreună, nu eram împreună, dar asta nu înseamnă că sentimentele trebuiau spuse la televizor. Noi am ieșit toată viața, cu el a fost prima oară când am făcut sport cu adevărat. Ne vedeam zilnic, dar ceea ce ne-a unit a fost faptul că m-au uimit oamenii care slăbeau. Faptul că am lansat dieta ne-a unit cel mai tare. El a făcut primul pas, primul sărut a fost în mașină. Noi ne ciondăneam și înainte, când eram prieteni, dar discuțiile în contradictoriu sunt legate de stilul meu de viață și de dietă. Eu am dus o viață destul de leneșă”, – a declarat Oana Radu despre Cătălin la Star Matinal.

Oana Radu nu se teme de criticile celor din jur care ar putea spune că a trecut peste moartea fostului său iubit, Alin, mult prea repede pentru că, deși erau împreună de trei ani, relația lor a fost una plină de probleme, în urma căreia Oana Radu a rămas cu multe datorii: „Nu vreau să vorbesc despre un om mort care nu se poate apăra ca să-mi iau eu mie apărarea.[…] Am ieșit din relația cu Alin cu datorii de trei miliarde. Nu mi-a fost atât de fidel cum mi-aș fi dorit să cred”, – a spus artista la Pro Tv.

Sursă foto: Instagram

