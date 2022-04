Oana Moșneagu, despre prietenia dintre Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu: „Ce curioși mai sunteți!”

Vlad Gherman (29 de ani) și Oana Moșneagu (31 de ani) formează un cuplu din august 2021. Perechea s-a cunoscut cu mai mulți ani în urmă, la castingul pentru serialul „Fructul oprit”. La vremea aceea, Vlad forma un cuplu cu actrița Cristina Ciobănașu (25 de ani). Vlad, Oana și Cristina joacă împreună în serialul „Adela” de pe Antena 1.

Deși s-au despărțit, Vlad și Cristina au rămas prieteni. Fiind colegi de muncă, uneori, actorii publică în mediul online imagini de pe platourile de filmare. Mulți dintre urmăritorii lor, însă, au criticat acest lucru. La rândul ei, Oana a fost în repetate rânduri întrebată dacă prietenia dintre Vlad și Cristina o deranjează.

Luna trecută, Vlad și Oana s-au mutat împreună.

„Oana se mută aici. Ea stătea în chirie, eu stau în chirie, dar, pentru că petreceam foarte mult timp împreună, am zis să facem pasul ăsta, care, într-adevăr, e un pas important pentru relația noastră. E un pas important în orice relație și, pentru că ne-am asumat drumul ăsta pe care am pornit împreună, am zis: «Hai să ne mutăm»”, a explicat Vlad Gherman.

„Am ales să rămânem la mine pentru că ne place mai mult apartamentul ăsta. E foarte cozy, e foarte primitor și e mult mai aproape de zona în care filmăm noi. În primul rând, cea mai mare modificare, în caz că vă întrebați, este faptul că, în zona în care aveam masă, am pus un dulap, un șifonier, tocmai pentru că Oana deja a început să mă dea afară din propriul șifonier. Am zis ok, am înțeles, ai nevoie de spațiu pentru haine, se rezolvă”, a mai spus actorul.