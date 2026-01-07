Nimeni nu se mai aștepta la o împăcare. Ilie Năstase și Ioana au decis să își mai dea o șansă: „Suntem oameni normali la cap”

Cu toate că lumea crede că povestea lor de dragoste s-a încheiat și se aștepta la un divorț, conform spuselor celor doi, un cuplu din showbizul românesc a decis să își ofere o nouă șansă și să își refacă relația. Mai mult, partenerul a făcut declarații din care reiese că lucrurile stau foarte bine în cuplu.

Ilie Năstase și Ioana s-au împăcat

Ilie Năstase și Ioana par că au renunțat la decizia de a divorța. Relația lor a fost una cu multe suișuri și coborâșuri. Mai mult, în urmă cu doar câteva luni, Ioana Năstase a cerut în instanță desfacerea căsătoriei cu fostul tenismen.

Ea a dezvăluit și de ce nu vrea să mai continue căsătoria, deși a luat de nenumărate ori decizia de a se despărți de Ilie Năstase, însă de fiecare dată a renunțat la ea și s-a împăcat cu acesta.

După primul termen în procesul de divorț, pe fostul tensimen nu s-a prezentat, iar 15 ianuarie urmează să aibă loc un nou termen.

Iată că acum, cei doi s-ar fi împăcat. De sărbători, Ilie Năstase și Ioana au apărut împreună, iar fostul sportiv a declarat pentru Spynews că a petrecut Crăciunul la soacra lui, mama Ioanei.

De altfel, nu este prima oară când, după anunțul divorțului, cei doi se afișează împreună.

„Eu, de Crăciun, am fost la soacra mea. Suntem oameni normali la cap, nu suntem animale”, a spus Ilie Năstase.

Mai mult, el a lăsat de înțeles că a lăsat totul în urmă și că el și soția lui sunt bine și așa au fost întotdeauna. Cât despre următorul termen din procesul de divorț, Ilie Năstase a spus că nu știe nimic, drept urmare nu se știe dacă se va prezenta sau nu.

”Lăsați, e deja anul nou, totul a trecut, suntem bine. Eu întotdeauna am fost bine cu doamna Ioana. Nu știu, dacă știți dumneavoastră, vă duceți dumneavoastră acolo, eu nu știu nimic. Suntem bine și suntem sănătoși”, a mai spus Ilie Năstase pentru sursa citată.

O relație complicată

Ilie Năstase și Ioana au o relație tumultuoasă de multă vreme. Fostul tenismen, în vârstă de 79 de ani și soția lui, în vârstă de 48 de ani, s-au despărțit și împăcat de nenumărate ori.

Ioana a cerut desfacerea căsătoriei în instanță, însă fostul sportiv nu s-a prezentat la primul termen. Rămâne de văzut dacă divorțul se va finaliza sau cei doi se vor împăca, așa cum au făcut-o până acum de multe ori.

Fostul tenismen a fost însurat de cinci ori. Cu Ioana, ultima soție, s-a căsătorit în 2019. Femeia a mărturisit, la un moment dat, că Ilie Năstase este un bărbat gelos și posesiv.

„Mereu i-am spus-o, din partea mea are toată libertatea, să facă ce vrea. Chiar și în viața de zi cu zi. Dacă el simte să meargă undeva, să meargă. Dar el nu prea mă lasă. Mă sună pe camera video când e plecat. Aici nu prea e corect. Dacă eu te las pe tine și nu te deranjez, te las să fii relaxat, tu de ce o faci. Vrea să vadă unde sunt, dacă sunt în casă sau sunt plecată”, a povestit Ioana Năstase.

