Monica Odagiu nu e singura! Vedete care au fost implicate în accidente rutiere grave

Vedetele nu sunt ferite de pericole, mai ales atunci când se află în trafic. De-a lungul timpului, mai multe celebrități autohtone au fost implicate în accidente rutiere, unele provocate chiar de ele.

Anamaria Prodan, Lidia Buble, Andreea Bălan, Șerban Huidu și Monica Odagiu sunt doar câteva din vedetele autohtone care au ajuns pe primele pagini ale ziarelor după ce au suferit accidente în trafic.

Vedete implicate în accidente rutiere

Câteva vedete au trecut prin clipe îngrozitoare în momentul în care au ajuns să fie implicate în accidente rutiere. Unele au fost la un pas de a-și pierde viața în urma impactului.

Anamaria Prodan a suferit un accident în anul 2010. Impresara se afla în mașină împreună cu fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf și cu copiii lor, în momentul în care aceasta a adormit la volan. După ce mașina în care se aflau „a zburat” câțiva zeci de metri, a aterizat pe o linie de cale ferată.

În momentul accidentului, toți cei aflați în mașină dormeau. Anamaria Prodan a afirmat că, după acel accident, a renăscut.

Cătălin Crișan – În mai 2012, artistul se afla în mașină cu fosta sa soție, Alina Cupșa. Cei doi reveneau dintr-o vacanță la munte în momentul în care un șofer neatent a intrat pe drumul principal fără a se asigura.

„Eu am avut 78 de kilometri la oră, nu eram în localitate, mergeam liniştit pe banda 1, maşina aceea staţiona şi practic a semnalizat şi în secunda aia a şi virat stânga, intrând pe sensul meu de mers, dorind să depăşească linia continuă, să facă stânga”, a povestit Cătălin Crişan după accident.

Laura Stoica – îndrăgita artistă și-a pierdut viața într-un accident rutier, pe 9 martie 2006. Laura și iubitul ei, bateristul Cristi Mărgescu, reveneau de la un concert în momentul în care o altă mașină a intrat pe contrasens izbindu-se violent de autoturismul în care se aflau cei doi. Laura Stoica și Cristi Mărgescu au decedat pe loc.

Alina Eremia – săptămânile trecute, artiste a ajuns să fie victima unui accident. Alina se afla la volanul mașinii sale, care era parcă, atunci când un alt autoturism a acroșat-o. Cântăreața a povestit întâmplarea într-un Instastory, precizând că nu a fost rănită.

Andreea Bălan – Anul trecut, Andreea Bălan a trecut printr-o sperietură. Mașina artistei a fost lovită de un autoturism care a trecut pe roșu. Din fericire, cântăreața nu a pățit nimic, însă mașina ei a fost avariată.

Cătălin Cazacu, Nea Mărin, Paula Chirilă și Romică Țociu se aflau în mașină în momentul în care un alt autoturism i-a lovit.

„A intrat unul în spatele nostru. Neatent, vorbea la telefon și, când să depășim, a intrat în noi. Nu a avut nimeni nimic, am avut noroc că am avut toți centuri. Ăla și-a recunoscut vina și după aia am plecat către casă”, a povestit Romică Țociu după accident, în septembrie 2022.

Vedete care au provocat accidente rutiere

Mircea Lucescu a fost cel care a provocat un accident, pe o stradă din București. În luna ianuarie 2012, antrenorul a virat la stânga pe blvd. Vasile Milea, într-o zonă nepermisă, fără a se asigura. Bărbatul a intyrat în coliziune cu un tramvai. În urma impactului, Lucescu a intrat în coliziune cu un alt autoturism.

Antrenorul a fost scos din mașină de echipa de descarcerare și a fost transportat de urgență la spital.

„Sunt mulţumit că am trecut peste acel moment nefericit, parcă mi-a luat Dumnezeu minţile, n-am mai ştiut ce am făcut! Mă simt bine, nouă coaste rupte într-o parte, trei în alta, dar e bine, mai resimt când se schimba vremea”, a declarat Mircea Lucescu atunci, potrivit Click.

Lidia Buble – În septembrie 2022, Lidia Buble a provocat un accident rutier, în sectorul 1 al Capitalei. Artista nu a fost atentă atunci când a schimbat banda și a intrat într-un alt autovehicul. Cântăreața a primit o amendă, notează EVZ.

Lino Golden – Pe numele său adevărat Radu Cârstea, a tăiat calea unui tramvai, pe Șoseaua Alexandriei din București. Artistul, care face parte din grupul Golden Boys al lui Alex Velea, a ajuns la spital în urma impactului. DIn fericire nu a pățit nimic grav. Accidentul s-a petrecut în luna februarie a acestui an. În acest caz a fost deschis un dosar penal în rem, pentru vătămare corporală din culpă.

Monica Odagiu – Pe 9 aprilie 2023, actrița a fost implicată într-un accident rutier care s-a soldat cu moartea unei persoane. Monica Odagiu a lovit un bărbat în dreptul unei stații STB. Pietonul în vârstă de 35 de ani nu a mai putut fi resuscitat. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cauzele şi condiţiile în care s-a produs accidentul de circulaţie.

Șerban Huidu – Fostul prezentatorul de la Cronica Cârcotașilor a produs un accident rutier în anul 2011, în urma căruia trei persoane și-au pierdut viețile. Huidu a intrat pe contrasens și a lovit în plin o altă mașină. Acesta a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă. Magistrații Curții de Apel Brașov au stabilit pedeapsa lui Șerban Huidu la patru ani de închisoare cu suspendare și i s-a interzis să mai urce la volan timp de șase ani.

