Mirela Vaida și complicea atacatoarei, întâlnire tensionată la „Acces Direct”. Ce s-a întâmplat între cele două

Mirela Vaida a decis să o confrunte față în față pe femeia care a ajutat-o pe agresoare să pătrundă în platoul “Acces Direct”, la jumătatea lunii marti.

Lămâia Stănescu, complicea agresoarei, s-a prezentat în ediția de marți a emisiunii “Acces Direct”, iar Mirela Vaida a încercat să afle de la ea care a fost adevăratul motiv pentru incidentul de pe 19 martie. Vaida i-a explicat femeii că nu o cunoaște nici pe ea, nici pe agresoare și a spus că nu înțelege de ce i-au cerut bani, din moment ce între ea și cele două nu este absolut niciun fel de legătură.

”Lămâia, spune-mi, te rog, cine v-a spus vouă că eu v-am furat banii? Ne-am întâlnit noi vreodată? Vreau să știi că nu am să vă datorez vouă niciun ban. Cine v-a spus vouă lucrul acesta să știți că v-a mințit. Dacă pot să te ajut, eu pot să te ajut cu o mică sumă de bani, dar eu nu am să-ți datorez ție sute de milioane. Vreau să te liniștești, eu nu ți-am vrut niciodată răul. Eu am acasă trei copii, eu îmi văd de familia mea și vin la muncă cum face tot omul. Gândește-te că eu era să rămân cu sechele fizice pe viață. Tu te gândești la trauma prin care trec eu? Dimineață ai spus că vrei să mă vezi în scaun cu rotile. Eu zic să sunăm la Poliție, că mă simt mai liniștită dacă cineva competent o anchetează. Dacă este cineva în spatele vostru este mai bine să spui. Eu te-am iertat și vreau să știi că eu nu îți sunt dușman’‘, a spus Mirela Vaida, în emisiunea “Acces Direct”.

Complicea agresoarei și-a cerut scuze pentru întâmplarea din martie, argumentând că ținta ei era, de fapt, fosta prezentatoare de la “Acces Direct”, Simona Gherghe.

„Vreau să vă cer iertare. Vă rog frumos să mă iertați, că nu vă cunosc și nu mai fac așa. Am spus așa la nervi. Antoanela a spus prima dată asta. A spus că eu din păcate știu ce îi fac Mirelei Vaida, îi fac figura. Eu nu i-am spus nimic. Eu nu cred că ne-ați furat banii. Eu nu cu dumneavoastră am avut treabă, ci cu doamna Simona Gherghe. Din păcate nu eu v-am aruncat cu bolovanul”, a explicat Lămâia Stănescu.

Amintim că în data de 19 martie, prezentatoarea de la “Acces Direct” a fost atacată în timp ce prezenta subiectele zilei, de o femeie necunoscută care a intrat în fugă pe platoul de filmare și a aruncat spre ea o piatră. Din fericire, totul s-a terminat cu bine, nimeni nu au existat victime, iar femeia a fost reținută de un echipaj de poliție care sosise de urgență la fața locului.

Mirela Vaida s-a declarat atunci complet șocată de cele întâmplate: „Sunt în stare de șoc, fac eforturi să nu cedez. După cum vedeți, ne-a fost spart platoul. Avem un pietroi care trebuia să fie în capul meu. Doamna a făcut firul atacului foarte bine. Ea era dezbrăcată complet. Au imoblizat-o colegii mei. Am chemat poliția. Am luat un calciu. Sunt în șoc, realmente. Dacă tot s-a creat acest context, n-am depus o plângere la politie, dar ar trebui s-o fac. Primesc mesaje de la o doamnă Șerban care îmi termite mesaje pe Facebook. Doamna este criminala de la metrou, care am înțeles că este la închisoare. Și are acces la internet să-mi trimită mesaje. A venit săgeată la mine și fix spre capul meu cu pietroiul. Norocul meu e totuși că nu m-a nimerit. Îmi este teamă.”

După incident, Mirela Vaida a depus plângere penală împotriva agresoarei, lar trei săptămâni mai târziu, încadrarea juridică a agresoarei s-a modificat, nemaifiind vorba despre o simplă agresiune, ci despre tentativă de omor.

„Este grav. Și faptul că a fost pe bune confirmă faptul că și încadrarea juridică a fost schimbată în ceea ce privește ce s-a întâmplat aici în platou. Nu a fost doar amenințare, ci tentativă de omor. Dosarul e la Omoruri, la Poliția Capitalei, la Inspectoratul Poliției”, spuena prezentaotoarea de televiziune, în urmă cu o săptămână.

