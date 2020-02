Mircea Badea, după ce Daniela Crudu a fost bătută de iubit: „Este ceva abominabil”

Prezentatorul de televiziune i-a luat apărarea Danielei, susținând că o persoană care are o relație cu o vedetă nu are voie să fie geloasă.

„Asta cu gelozia este ceva abominabil. Dacă este o boală cu adevărat odiosă, aceasta este gelozia. Tu te combini cu una. Și unde ai cunoscut-o? La un institut de maici? Nu. Ducea apă în Africa? Nu. De unde ai auzit că există Daniela Crudu? Din ziare, de la televizor. Dacă te-ai combinat cu Daniela Crudu și ești gelos înseamnă că nu ești sănătos la cap”, a afirmat Mircea Badea în timpul emisiunii sale.

„Dar întrebarea este cum dracului ajung ăștia să fie bogați, ăștia care se combină cu Daniela Crudu și sunt geloși. Te enervează că au venit unii să facă poze cu ea? Pe bune?! Dar tu de ce te-ai combinat cu ea? Ăsta are Bentley? Nu vi se pare o chestiune absolut nedreaptă din partea vieții? Păi ăsta dacă are Bentley… noi ar fi trebuit să avem Gulfstream. Dacă ăsta are un Bentley noi ar trebui să avem 10”, a mai spus prezentatorul la Antena 3.

Daniela Crudu a fost bătută crunt de iubitul ei croat, duminică dimineață, după ce s-au întors din club. Se pare că bărbatul a fost gelos pentru că mai multe persoane au făcut poze cu iubita sa în timp ce se aflau în club.

Tânăra refuză să depună plângere la poliție. Potrivit Libertatea, care citează martori aflați la fața locului, tânăra nu vrea să depună plângere pentru că îi este teamă că ar putea păți ceva mai rău.

„Dacă nu săream din mașină și nu fugeam, mă omora. M-a dat cu capul de bord. Suntem împreună de mult timp, nu a avut nicio ieșire violentă, dar acum practic era alt om. Nu s-a comportat niciodată așa, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Nu mai văd, am ochii lipiți și plini de sânge”, a declarat ea pentru Xtra Night Show.

Sursă foto: Instagram

