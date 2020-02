Mihai Trăistariu, după ce Roxen a fost aleasă să reprezinte România la Eurovision: „Nu știe ce e cu ea”

Trăistariu, care a participat de 10 ori la preselecția Eurovision, a declarat că nu are nimic cu Roxen, dar consideră că nu este potrivită să meargă la Rotterdam.

„E mare risc să trimiți un copil nepregătit, necopt, care nu are concerte la activ, nu are experiență. Că a avut trei concerte, că a avut un hit la radio. Nu are experință. Ea nu știe ce e cu ea”, a afirmat cântărețul citat de Libertatea.

Anul acesta, Mihai nu a mai putut participa la concurs întrucât regulile s-au schimbat, iar el nu a avut timp să se pregătească. Acum, el este revoltat și își strigă supărarea în gura mare.

„Întodeauna am țipat și am urlat în gura mare, trimiteți oameni pregătiți la Eurovision, nu copii la plesneală. Este un test ce face televiziunea acum. Tu faci probe pe o fată lansată acum trei luni. Are trei luni și o piesă. Nu știe ce înseamnă o competiție”, a mai spus Mihai Trăistariu.

De asemenea, el este de părere că nu s-a ales doar vocea care va reprezenta ROmânia la Eurovision, ci și piesa.

„Gafează neanunţând la timp. Nu-mi spui tu mie că se scrie o piesă în câteva zile ca să fie gata pe 1 martie în finală. Piesa se ştie deja, artistul e ales, cred că are şi videoclipul, aşa spun toţi colegii mei de breaslă cu care am vorbit. Compozitori şi colegi mă sună, sunt supăraţi şi indignaţi”, a precizat el.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Mihai Trăistariu și Roxen.

Roxen, în vârstă de 20 de ani, a fost aleasă să reprezinte România la Eurovision 2020, competiție ce se va desfășura între 12 și 16 mai la Rotterdam.

Sursă foto: Instagram

