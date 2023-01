Mihai Morar, mărturisiri despre greutățile din viața personală: „Sunt mai vulnerabil decât oricând” / Video

Mihai Morar trece printr-o perioadă dificilă. În urmă cu câteva săptămâni, fata cea mică a omului de radio a trecut printr-o intervenție medicală care și-a pus amprenta asupra întregii familii.

Mihai Morar a vorbit în podcastul pe care îl moderează, despre cum l-au afectat evenimentele din ultima perioadă. Deși acum mezina familiei, Roua, se simte bine, problemele pe care aceasta le-a avut au lăsat urme adânci în sufletul prezentatorului și al familiei lui.

Mihai Morar, primele mărturisiri după operația fetiței

Prezentatorul de la Radio ZU spune că se află într-un moment în care încearcă să își revină, după episodul cu fiica cea mică. Vedeta a fost atât de marcată de cele întâmplate încât a ajuns să fie extrem de vulnerabil și că va face lucrurile pas cu pas, pentru a găsi din nou, sensul vieții.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

„Încerc să găsesc, din nou, sens în ceea ce fac, deși îmi e greu. Sunt mai vulnerabil decât oricând, dar știu că asta e singura cale pentru a depăși astfel de momente. De aceea, am pornit anul cu pași mici, foarte mici și înainte de oricare alt episod am vrut să pornesc anul ăsta cu acest episod-mărturisire.”, a subliniat Mihai Morar în podcastul lui.

Totul a început când Roua a fost diagnosticată cu pneumonie, afecțiune pentru care fetița a urmat un tratament cu antibiotic, însă, din nefericire, starea ei s-a agravat și a fost la un pas să piardă o parte dintr-un plămân.

Micuța a ajuns la Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Marie Curie din București, acolo unde, după investigații medicale, doctorii au decis să o opereze de urgență, pentru drenarea lichidului din plămâni.

„La radiografia pe care i-au făcut-o după internare, lucrurile nu arătau rău, ci foarte rău. Pe lângă starea generală alterată, palidă, încercănată, febră, tuse și insuficiență respiratorie, în poză unul dintre plămânii Rouăi îi era înecat în lichid la propriu. Cum să se întâmple asta unui copil de 3 ani, fără antecedente patologice în doar 4 zile?” a povestit Mihai Morar, în primul podcast Fain & Simplu, din noul sezon.

Citește și: Fetița lui Mihai Morar a fost operată de urgență: „Roua a fost tratată și salvată într-un spital de stat” / Video

Cum a fost 2022 pentru Mihai Morar: „Probabil, cel mai bun an profesional”

Mihai Morar a vorbit și despre viața lui profesională. Prezentatorul de radio spune că din toată cariera lui, acesta a fost cel mai bun an. 2022 a fost anul în care a reușit să realizeze extrem de multe lucruri pe care să le poată lăsa în urma lui.

„2022 a fost, probabil, cel mai bun an profesional din toată cariera mea. E anul în care am simțit cel mai mult că am reușit să fac lucruri care să rămână în urma mea. A fost una dintre dorințele mele: de a lăsa după mine lucuri care să dureze”, a menționat Mihai Morar.

Citeşte și: Mihai Morar a dezvăluit rețeta unei căsnicii longevive: „Despre asta e vorba!”

„Cartea Despre Sensul Vieții, cu părintele Necula a ajuns anul trecut la peste 200.000 de exemplare vândute. Sunt absolut norocos că aceste podcasturi pe care le realizez au în medie 30 de minute timp de vizionare, episod de episod”, a adăugat vedeta.

Deși pe plan profesional lucrurile au mers strună, Mihai Morar recunoaște că viața personală l-a pus la încercări complicate în anul care a trecut. Spune însă că în toată această prioadă, o carte a fost cea care l-a ajutat să treacă mai ușor peste aceste probleme.

„Ce rost au toate câștigurile astea profesionale, dacă am avut un an personal atât de complicat?”

„Ce rost au toate câștigurile astea profesionale, dacă am avut un an personal, atât de complicat? E o întrebare la care nu am găsit răspunsul și probabil o să îl mai caut ceva timp. E o carte care m-a ajutat mult în perioada asta, „Înțelepciunea nesiguranței”, a mărturisit Mihai Morar.

Sursa fotografii: Facebook Captură YouTube Fain & Simplu