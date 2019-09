Mihai Mitoșeru, dezvăluie motivul real al divorțului de soția sa

Mihai Mitoșeru, sătul de acuzațiile care i se aduc pe de o parte lui și pe de o parte soției sale, a decis să transmită un mesaj prin care să explice care este cauza reală a divorțului: “Toată lumea încearcă sa găsească un motiv real al despărțirii noastre. Asta facem și noi doi de trei luni! Din păcate nu am plecat cu alta, nu a fost ea cu altul, nu ne-am bătut, nu avem “mobila” de împărțit! La noi (după 13 ani!) a intervenit ce e cel mai rău: obișnuința! Și nu am știut sa facem ceva sa trecem peste!

Nu cred cred ca e bine sa trăim din inerție, nu avem copii care sa ne țină împreuna, meritam sa nu pierdem nici măcar o zi in care sa putem sa fim Fericiți! Împreuna sau separat! De data asta am hotărât amândoi sa încercam separat! Sper din toată inima mea ca Noemi sa fie și mai fericita de cât a fost in ultimii 13 ani si știu ca si ea îmi dorește la fel. Va mulțumesc tuturor pt faptul ca sunteți lângă noi! ?” , – a scris Mihai Mitoșeru pe pagina sa de Facebook.

Sursă foto: Facebook

