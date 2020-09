Mihaela Rădulescu, din culisele show-ului „Ferma”: „Sunt păzită mai ceva ca Sfintele Moaște”

Noul sezon al show-ului “Ferma” revine în forță la Pro TV, din 8 septembrie, cu multe provovocări pentru concurenți și mult mai multe surprize pentru public.

Mihaela Rădulescu și Cristian Bozgan au rămas și în acest sezon prezentatorii emisiunii.

Pentru că se apropie începerea competiției, Mihaela a dezvăluit câteva detalii interesante din culisele reality show-ului. Vedeta a povestit că, din pricina pandemiei, acest proiect se desfășoară într-un mod ciudat. Având în vedere că Mihaela este cea care intră zilnic în contact cu concurenții, s-au impus măsuri speciale de protecție împotriva infectării cu noul coronavirus. Din acest motiv, printre altele, vedeta se machiază și coafează singură pentru filmări.

VEZI GALERIA FOTO ( 4 )

„Este un proiect anormal. Pandemia asta ciudată ne-a făcut şi pe noi să schimbăm stilul de lucru. Eu sunt păzită mai ceva ca Sfintele Moaşte. Sunt singura care intră în contact cu concurenţii, zilnic. M-am testat de mai multe ori şi sunt singura care nu poartă mască pentru că nimeni nu se apropie de mine. Este prima dată când nu am makeup artist, hair stylist, tocmai din această cauza”, a explicat Mihaela Rădulescu, potrivit ferma.protv.ro.

Citește gratuit ediția de septembrie a revistei Unica. O găsești AICI

Chiar dacă emisiune se desfășoară în condiții atipice, Mihaela Rădulescu s-a declarat entuziasmată de noul sezon.

„Candva, în toiul pandemiei, am aflat că vom face un nou sezon de „Ferma“. De acolo de unde eram, o țară cu mult mai multe cazuri și probleme legate de Covid decât România, n-am fost foarte convinsă că se va întâmpla. Și, totuși, cu o mobilizare exemplară, PRO TV a reușit să pună în mișcare această producție complicată, dar atât de urmarită de public. Iată-mă convinsă total, impresionată de tot ce s-a făcut pentru protecția concurenților și a echipei și… gata de reluat aventura asta grozavă. Am un chef nebun de muncă, după atâta pauză, simt energia fantastică a echipei și abia aștept să începem filmările. N-o să mai înghețăm, ca la ultima ediție, dar o să ne confruntăm cu alte „delicii“, pentru că la „Ferma“ viața e grea și plină de surprize, pentru toată lumea. Iubesc amestecul de emoții și, împreună cu Cristi Bozgan, o să ne străduim să-i ghidăm pe concurenți prin propriile neputințe, până o să vadă câte pot cu adevărat să facă, dar să și ducă. Ne vedem în noua Ferma!”, spunea Mihaela Rădulescu înaintea începerii noului sezon „Ferma”.

Sursa foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro