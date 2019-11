Mihaela Rădulescu, în vârstă de 50 de ani, și-a amintit de prima sa experiență sexuală și a făcut dezvăluiri pe care nu multe celebrități autohtone și le-ar asuma. Prezentatoarea de televiziune a recunoscut inclusiv faptul că prima noapte de dragoste a fost una absolut dezamăgitoare: „Aveam aproape 17 ani, muream de curiozitate și aproape că eu am provocat „experiența’. Iubitul meu mă tot săruta, mă tot amețea, dar era mult prea timid pentru planurile mele. Am preluat conducerea, urmându-mi instinctul, căci experiență nu exista, eram mult mai liberă decât el, care era oarecum îngrozit de ideea dezvirginării’,

Am consumat întâmplarea, nu mi s-a părut nimic grozav, poate și pentru că am avut ghinionul să încep cu un bărbat stângaci și complexat, în fine, un adolescent chinuit, oarecum de familie, care, cred, că și astăzi are probleme la așternut (să mă scuze!)” – a dezvăluit Mihaela Rădulescu într-un interviu acordat pentru Revista Tango.

Mihaela Rădulescu trăiește de aproape cinci ani o frumoasă poveste de dragoste alături de sportivul Felix Baumgartner.

