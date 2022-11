Meghan Markle a considerat că „monarhia are mai mare nevoie de ea decât are ea de Familia Regală”

Meghan Markle s-a simțit singură și deznădăjduită după ce s-a căsătorit cu Prințul Harry. Fosta actriță nu s-a confruntat cu depresia și spune că nu a avut parte de sprijinul familiei regale britanice.

Câțiva autori și experți regali au explicat că primul indiciu privind nefericirea ducilor de Sussex s-a văzut în timpul turneului din Australia și Noua Zeelandă din anul 2018.

Meghan Markle credea că monarhia britanică are nevoie de ea

Meghan Markle părea să se integreze în familia regală la începutul relației sale cu Harry, însă totul s-a schimbat în momentul în care a realizat că aceasta lucrează ca un întreg și nu ca entități separate.

Jurnalista Tina Brown susține în cartea sa „The Palace Papers: Inside The House of Windsor – The Truth and the Turmoil”, că Meghan a dorit să aibă un statut de „doamnă la conducere”, după ce ea și Harry au avut un real succes cu turneul din Australia, la scurt timp după nunta lor.

Se pare că Markle nu putea înțelege de ce nimeni nu o felicită și a simțit că monarhia „avea mai mare nevoie de ea decât avea ea nevoie de ei”, notează Brown.

Prințul Harry și Meghan Markle au pornit într-un turneu de 16 zile în Australia, Noua Zeelandă, Tonga și Fiji, în anul 2018. Pe parcursul vizitei lor, cei doi proaspăt căsătoriți au vizitat mai multe locații, printre care Bondi Beach, Opera din Sydney și au participat la jocurile Invictus. Turneul lor l-a copiat pe cel al Prințesei Diana în anul 1983.

Meghan Markle nu a înțeles scopul vizitelor oficiale

Totuși, Meghan nu ar fi înțeles care este scopul acestor angajamente oficiale.

Un fost angajat de la Palat i-a spus Tinei Brown că ducesa de Sussex a considerat multe vizite de modă veche și că ea ar fi preferat să scoată în evidență anumite cauze pentru care ea lupta, notează Mirror.co.uk.

La întoarcerea din turneu, Meghan Markle nu a putut să înțeleagă de ce nimeni nu o felicită. Atunci, potrivit autoarei, Markle a ajuns la concluzia că „monarhia are mai mare nevoie de ea decât are ea nevoie de ei”.

„A fost vedeta echivalentului unui film de succes și a vrut ca statutul ei de personaj principal să fie scos în evidență”, a scris Tina Brown.

„În spatele camerelor era o poveste cu totul diferită” iar Meghan „nu a putut să înțeleagă scopul” a ceea ce făceau, a explicat și autorul regal Valetine Low.

Mai mult, potrivit autorului, mai mulți angajați regali au auzit-o pe Meghan Markle spunând, cu diferite ocazii: „Nu îmi vine să cred că nu sunt plătită pentru asta”.

Ducii de Sussex, „binecuvântați” de Prințesa Diana

Pe de altă parte, autorul de investigații Tom Bower a scris în cartea sa, „Revenge: Meghan, Harry and the War with the Windsors” că ducii de Sussex au simțit că au fost „binecuvântați” de „Magia Dianei” când turneul lor a fost încununat de succes.

„Ducii s-au convins pe ei înșiși că succesul din Australia i-a binecuvântat cu magina Dianei. Meghan nu a putut să înțelegeaă cum Diana a câștigat afecțiunea publicului după mulți ani de muncă”, a scris Bower.

„Nici ea, nici Harry nu au putut înțelege că este nevoie de timp să ajungi ca Diana, să poți crea o narațiune și un brand de unde să curgă influența”, a precizat Bower.

