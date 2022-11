Prințul Harry și Meghan Markle au fost convinși că sunt binecuvântați de regretata Prințesă Diana, după turneul din Australia din anul 2018.

Harry a vorbit de mai multe ori despre impactul pe care l-a avut moartea mamei asupra sănătății sale mintale, întrucât prințesa de Wales a murit pe când el avea doar 12 ani. De asemenea, el a dezvăluit că păstrează vie amintirea mamei sale și le vorbește mereu despre ea celor doi copii ai săi, Archie și Lilibet.

Credința lui Harry a crescut și mai mult în momentul în care el și Meghan au plecat în turneu în Australia, Noua Zeelandă, Tonga și Fiji în anul 2018, un turneu încununat de succes.

Meghan Markle și Harry, convinși că au fost binecuvântați de Diana

Potrivit jurnalistului de investigație și autorului Tom Bower, cuplul a simțit că a fost „binecuvântat” de către „magia Dianei”, însă nu a putut înțelege că regretata prințesă a petrecut mai mulți ani în a-și construi imaginea publică.

Pe timpul vizitei în Australia, Prințul Harry și Meghan Markle au vizitat mai multe locuri, printre care Plaja Bondi, Opera din Sidney și au participat la Jocurile Invictus. Turul lor a fost asemănător celui al Prințesei Diana din 1983.

Tom Bower susține, în cartea sa, „Revenge, Meghan, Harry and the War with the Windsors”, că cei doi au fost convinși că succesul lor se datora „binecuvântării” mamei lui Harry.

„Ducii de Sussex s-au convins pe ei înșiși că succesul din Australia i-a binecuvântat cu magia Dianei. Meghan nu putea înțelege că Diana a câștigat afecțiunea oamenilor după mulți ani de muncă”, a scris autorul, citat de Mirror.co.uk.

Prințul Harry păstrează vie amintirea mamei sale

Harry a vorbit deschis de-a lungul anilor despre modul în care păstrează vie amintirea mamei sale. Și, potrivit lui Andrew Morton, biograful Prințesei Diana, Harry reușește să facă acest lucru printr-o metodă…inedită. Mai exact, el nu ar lua nicio decizie fără a se consulta cu spiritul fostei Prințese de Wales.

„Cred că influența Dianei a durat mai mult decât a oricui altcuiva din cauza faptului că Harry și William nu au uitat-o și au susținut concerte în memoria ei”, a explicat Morton.

„Harry însuși spune că niciodată nu ia o decizie fără să se consulte cu ea în mod spiritual. Diana a marcat un punct de cotitură în felul în care s-a comportat Familia Regală și, prin comportamentul ei, a ajutat la modernizarea și umanizarea Familiei Regale”, a subliniat Andrew Morton.

Prințul Harry a vorbit în trecut despre felul în care a fost afectat de moartea mamei sale. Acest subiect este atins și cartea de memorii a ducelui de Sussex, care urmează să fie lansată în luna ianuarie 2023.

Sursă foto: Profimedia