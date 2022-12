Maxi Jazz, solistul trupei Faithless, a murit la vârsta de 65 de ani

Maxi Jazz, liderul și solistul trupei britanice Faithless, a încetat din viață.

Artistul Maxi Jazz a murit la vârsta de 65 de ani, potrivit BBC.

Fosta sa colegă de trupă, Sister Bliss, a declarat că Maxi Jazz a murit “în liniște, în somn”, vineri noaptea, în locuința sa din Londra.

Maxi Jazz 1957 – 2022. We are heartbroken to share that Maxi died peacefully in his sleep last night. Sending love to all of you who shared our musical journey. Look after each other y’hear. 🙏💔 pic.twitter.com/4R88rg8Aza