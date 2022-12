INNA face dezvăluiri despre relația cu iubitul ei, Deliric. Ce nu știai despre artistă: „Aș putea spune un mini-secret” / Exclusiv

INNA este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste ale muzicii pop din România. Sute de melodii, milioane de aprecieri și nenumărate premii, asta a reușit cântăreața să adune de-a lungul carierei sale.

Artista a oferit un interviu în exclusivitate pentru unica.ro și a vorbit despre planurile sale în carieră, viața amoroasă și relația cu Deliric, dar și despre al treilea sezon din Dance Queen’s House. În cadrul interviului, aflăm și ce planuri are INNA de sărbători, dar și faptul că nu gătește și adaptează, întotodeauna, meniul ei dietei vegane.

INNA, despre proiectul Dance Queen’s House

Al treilea sezon din Dance Queen’s House: 16 zile izolată într-o casă, 8 vlog-uri și un album cu un sound atipic. Vorbește-ne putin despre acest proiect. Plus, ce mai urmeaza? Ce poți să ne mai dezvălui?

Am încheiat cel de-al treilea sezon din Dance Queen’s House, au fost 16 zile intense, o sesiune lungă de 16 zile cu producătorii care au fost și în primele două sezoane cu mine: Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac și IRAIDA care este songwriter, am pregătit piese noi pe care le voi lansa la anul sub forma unui album, așa cum mi-am obișnuit fanii până acum.

Toată experiența a fost filmată și au reieșit 8 episoade cu invitați speciali: Irina Rimes, Alina Eremia, Holy Molly, Andrei Niculae și Veronica Trandafir de la Virgin Radio, cu un proiect de suflet Rock the Roof – am cântat câteva dintre piesele noi în varianta live pe casă, i-am adus pe fani mai aproape de tot ce înseamnă procesul de creare al unei piese.

Puteți vedea pe canalul meu de YouTube toate episoadele , iar în 2023, noul album va fi disponibil și pe YouTube.

Ce planuri are INNA pentru finalul anului 2022

Ce planuri ai pentru acest final de an? Ce faci de sărbători? Unde te va prinde Crăciunul? Dar Revelionul? Vei ajunge și pe acasă, la familie?

De Sărbători voi petrece cu iubitul meu și familiile noastre, iar de Revelion, voi fi pe scenă, în Malta, voi începe anul în forță, așa cum îmi place!

Gătești? Îți plac preparatele tradiționale? Îți dorești să mănânci ceva anume de sărbători?

Gătesc rar, nu prea am timp, fac un hummus foarte bun, dar și edamame, burger vegan. Nu îmi doresc să mănânc ceva anume și oricum, meniul de sărbători este adaptat dietei vegane.

Ai un program pe care-l respecți în așa fel încât să nu iei în greutate? Daca da, bănuiesc că de Sărbători vei renunța la dietă?

Nu am ținut niciodată dietă, obișnuiesc să mănânc puțin și des, mănânc vegan. Am grijă doar la orele la care mănânc, să nu fie foarte târziu. Iar de Sărbători, și dacă aș exagera cu vreun fel de mâncare mai caloric, echilibrez după.

Secretul artistei pentru a se menține în formă

Sport faci? Frecventezi saloanele de înfrumusețare, clinicile estetice? La ce proceduri apelezi?

Sport fac de 2-3 ori pe săptămână acasă, dar nu reușesc de fiecare dată atunci când programul este foarte încărcat. Încerc să merg mult pe jos, mă dau cu skateboard-ul. La salon merg pentru hidratarea și curățarea tenului.

Cum îți întreții tenul acasă? Care este ritualul tău de frumusețe? Poți să dezvălui unul dintre secretele tale, pentru cititoarele unica.ro?

Nu am vreun secret anume, am grijă să mă demachiez de fiecare dată, să am tenul curat, folosesc creme hidratante să îl mențin ferm. Nu folosesc foarte multe produse.

Care este cea mai frumoasă amintire a ta legată de Crăciun? Poate din copilărie? Mergeai cu colidul? Ce făceai cu banii pe care îi primeai?

Mergeam cu colindul cu prietenii mei și din banii primiți, cumpăram dulciuri sau alte jucării pe care ni le doream. Nu știu dacă am o amintire mai frumoasă decât altele, Crăciunul chiar era o perioadă frumoasă în copilăria mea, în care mă bucuram de vacanță, de timp petrecut cu prietenii, cu familia, de colinde, de cadouri.

Ești implinită pe toate planurile? Îți mai lipsește ceva, pe plan personal, profesional?

Sunt fericită și recunoscătoare pentru tot ce am, atât pe plan profesional, cât și personal. Cum spun mereu, îmi doresc mult un hit care să fie cunoscut în întreaga lume!

Ce spune INNA despre relația ei de iubire cu Deliric

Cum descrii relația cu iubitul tău? Ce consideri că este important într-o relație, din punctul tău de vedere, ca să reziste?

Suntem fericiți, ne iubim și ne susținem în absolut tot ce vrem să facem.

Cum arată dresingul tău? Ce se întâmplă cu hainele pe care nu le mai porti? Cine se bucura de ele? Obișnuiești să faci astfel de bucurii și celor neajutorati?

Dressing-ul meu include ținute de scenă, piese pe care le folosesc în ședințe foto, videoclipuri, evenimente, dar și pentru ținutele mele de zi cu zi. Sunt piese pe care le păstrez dintotdeauna, sunt timeless sau îmi amintesc de momente importante din cariera mea.

Pe cele mai multe le fac cadou unor persoane care știu că s-ar bucura să le poarte sau li se potrivesc.

Ce se anunță, pe plan profesional, pentru 2023? O piesă cu Deliric?

Multă muzică, asta e clar, așa cum v-am obișnuit. După cum am mai spus, ne dorim să lansăm o piesă împreună, să vedem dacă 2023 va fi anul.

O rețetă de desert delicios pentru cititoarele unica.ro? Sau un secret despre tine.

Cum nu prea gătesc, aș putea spune un mini-secret: îmi tund singură bretonul.

