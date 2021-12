Cum arată mama Mihaelei Rădulescu – are același zâmbet fermecător ca fiica ei

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai cunoscute figuri mediatice din România, însă puțini oameni știu cum arată mama ei.

Mihaela Rădulescu a devenit cunoscută în România cu peste un deceniu în urmă. Ea a cucerit inimile oamenilor atât prin rolul de prezentatoare TV și jurat în concursuri de talent, cât și prin campaniile umanitare în care s-a implicat. A fost, totodată, implicată în mai multe relații controversate, printre care și cea cu Ștefan Bănică Junior. După ce a divorțat de tatăl fiului ei, vedeta a părăsit țara natală.

Deși Mihaela Rădulescu este cunoscută de o mulțime de români, puțini știu cum arată femeia care i-a dat viață și a crescut-o, Marilena Țiganu. Vedeta a preferat să o țină pe mama sa departe de ochii lumii și de lumina reflectoarelor. Mama ei i-a fost adeseori sprijin moral. Tatăl Mihaelei s-a stins din viață acum mai mulți ani, dar mama ei i-a rămas aproape.

Într-un podcast, Mihaela Rădulescu a povestit despre cum mama ei s-a mutat o perioadă pe Coasta de Azur, pentru a o ajuta în creșterea fiului ei, Ayan. Bunica lui Ayan a fost profesoară de limba română, calitățile ei de dascăl fiind foarte utile în creșterea băiatului. Când acesta din urmă a mai crescut, Marilena Țiganu s-a întors înapoi în România, unde le are alături pe prietenele ei.

„După ce a murit tata am ținut-o pe mama mai mult lângă mine, am simțit eu că are nevoie”, a spus Mihaela Rădulescu, potrivit redactia.ro. „Am căutat tot felul de motive să stea cu noi la Monaco, să ne gătească, etc. Acum s-a întors în România unde le are alături pe prietenele ei”.

Băiatul Mihaelei Rădulescu are 17 ani și are o relație foarte bună cu mama lui. El urmează cursurile unui liceu din Monte Carlo și plănuiește să meargă la o facultate de prestigiu când va termina.

„Și pe băiatul meu încerc să-l țin cât mai departe de gurile rele, de viața publică, mai ales la vârsta asta”, a povestit Mihaela Rădulescu pentru revista VIVA. „E tot ce am visat despre el, e bucuria mea supremă, e cea mai intensă și definitivă iubire pe care am simțit-o vreodată.Da, e adolescent, da, descoperă iubirea, da, îmi povestește tot și mă topesc de drag. Atât despre băiatul meu”.

