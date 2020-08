Loredana Groza, super sexy la mare. Apariția Divei în bikini i-a lăsat pe toți cu gurile căscate

Loreadna Groza își surprinde publicul cu fiecare apariție. De data aceasta, îndrăgita artistă și-a uimit fanii cu un set de fotografii provocatoare făcute la malul mării. Loreadana a împlinit de curând 50 de ani, dar are un fizic impecabil și arată incredibil de bine în costum de baie. Vedeta a avut mereu grijă de felul în care artată, iar pozele postate pe pagina sa de Facebook în care își etalează corpul superb sunt dovada unui stil de viață disciplinat și sănătos.

Se pare că secretul Loredanei pentru un fizic perfect este echilibrul dintre sport, hrană sănătoasă și odihnă.

„Silueta mea nu e neapărat rezultatul unei diete, ci al unui mod de viață, care ține de disciplină, de relația cu mâncarea, cu sportul, cu odihna, cu tot ceea ce îți menține mintea și trupul în armonie. Nu există nimic fără sacrificii, sunt foarte multe atracții și distracții, important e să te cunoști, să știi ce îți face bine. Din fericire, nu poftesc la dulciuri și nici la pâine. Nu am pofte. Poate doar la un fruct în plus. Îmi plac aproape toate fructele, de sezon și proaspete să fie. Sunt deja șapte ani de când am început să fac yoga. Nu am o durată standard. Depinde, uneori combinam sala cu yoga. Important este ca în fiecare zi să fac câte ceva”, a explicat Loredana Groza, potrivit Libertatea.

