De ceva vreme încoace, Loredana Groza (51 de ani) este din ce în ce mai dezinvoltă din punct de vedere vestimentar. Adesea, cântăreața poartă ținute mulate și decoltate, fotografiindu-se, totodată, în ipostaze sexy.

Loredana Groza bifează o nouă apariție provocatoare

Imaginile stârnesc de fiecare dată numeroase reacții pro și contra. Unii urmăritori îi apreciază dezinvoltura, în timp ce alții îi critică expunerea. Cel mai recent, Loredana a purtat o rochie neagră decupată asimetric. Ținuta i-a lăsat atât spatele, cât și talia și una dintre coapse la vedere.

Fiind decupată lateral, rochia nu a putut fi purtată cu lenjerie intimă, cel puțin nu cu cea clasică. Astfel de piese sunt uneori prevăzute cu lenjerie intimă gândită în așa fel încât să pară că persoana nu poartă.

„Te felicit pentru că ești o femeie curajoasă și frumoasă”; „Superbă, frumoasă, minunată!”; „O adevărată divă”; „Mereu senzuală și frumoasă. Succes în continuare!”; „Wow… ești sexy rău! Îmi place maxim de tine Lore”, acestea sunt doar câteva dintre reacțiile postării solistei.

Cum se menține Loredana Groza în formă?

„Secretul frumuseții nu stă în operații. Nu ne naștem perfecți. Nimeni nu e perfect. Trebuie să avem dorința de a fi mai frumoși și nu doar fizic. În fiecare zi meditez și mulțumesc pentru aceste daruri și pentru oamenii din viața mea”, declara artista în urmă cu ceva timp, pentru revista VIVA!.

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic. Nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel. Cine mă cunoaște știe că așa e”, a continuat.

„E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de-asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine”, a mai spus.

„Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică. Trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta”, a încheiat.

