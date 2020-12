Logodnica artistului Robin Thicke (43 de ani), modelul April Love Geary (25 de ani), are un mesaj pentru haterii din mediul online: „Corpul meu, decizia mea”.

Logodnica lui Robin Thicke, nud în mediul online. Modelul așteaptă al treilea copil cu artistul

Miercuri seară, 2 decembrie, April, care este însărcinată pentru a treia oară, a publicat o fotografie nud pe Instagram. „Baby mamma ”, a scris în descrierea imaginii.

Majoritatea comentariilor au fost pozitive, însă un utilizator a întrebat-o: „Fato, ce faci? ‍♀️”. „Tund iarba? Ce pare că fac???”, a răspuns modelul.

„Pare că faci prea mult!!! Corpul tău este pentru soțul tău, nu pentru întreaga lume”. „Nu am un soț. De asemenea, niciun bărbat nu-mi deține PROPRIUL CORP”, a răspuns April.

Duminică, 4 octombrie, April a confirmat sarcina în mediul online. Modelul a publicat atunci o imagine în care este surprinsă în bikini, la plajă. „Îmi pare rău că nu ne putem vedea, circulă o pandemie și eu sunt însărcinată … din nou. Iubim să fim consecvenți”, a scris April.

Cuplul mai are împreună două fiice, pe micuțele Mia (2 ani) și Lola (1 an și jumătate). Acesta va fi al treilea copil al modelului și al patrulea al muzicianului. Solistul mai are un fiu, Julian (10 ani), alături de fosta lui soție, actrița Paula Patton (44 de ani).

Robin și April s-au logodit în Ajunul Crăciunului 2018, cu două luni înainte ca a doua lor fiică să vină pe lume. Perechea și-a început relația în lunile de după separarea artistului de Paula Patton, în februarie 2014.

Robin și April au aniversat în septembrie 6 ani de relație

Vestea sarcinii vine la scurt timp de la aniversarea de 6 ani a relației lor. „Doamne ȘASE ani, doi copii, o casă în flăcări și un apendice în minus între noi”, a scris modelul în mediul online.

„Te iubesc atât de mult și nu-mi pot imagina viața fără tine. Ești cel mai bun tată, partener, bucătar, iubit! Știu că sunt rareori romantică sau serioasă, dar ești cu adevărat jumătatea mea și mă iubești mai mult decât oricine altcineva a făcut-o vreodată.”

Până acum, perechea nu a dezvăluit nici sexul bebelușului, nici când se va naște acesta.

