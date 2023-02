Lilly Collins a dezvăluit că a fost abuzată emoțional în tinerețe: „Aveam atacuri de panică”

Lily Collins a povestit că a fost victima abuzului verbal și emoțional, pe când avea doar 20 de ani.

Actrița din serialul Netflix „Emily in Paris” a dezvăluit că abuzul la care a fost supusă de iubitul ei de atunci a făcut-o să se schimbe dramatic.

Lily Collins, victima abuzului emoțional

„Relația mea romantică toxică a fost un abuz verbal și emoțional și m-a făcut să mă simt foarte mică”, a povestit actrița în cadrul podcastului We Can Do Hard Things.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

„Am devenit tăcută și mă simțeam confortabil în liniște și simțeam că trebuie să mă fac mică pentru a fi în siguranță”, a mai spus Lily Collins, citată de EOnline.

Actrița a povestit că fostul ei iubit îi adresa „cuvinte îngrozitoare”, strigând-o „Micuța Lily” și „panaramă” pentru a o doborî.

În cele din urmă, spune Lily Collis, corpul ei a început să reacționeze la acea relație în așa fel încât s-a îmbolnăvit mental.

„Pielea mea ceda. Aveam aceste atacuri de panică și infecții ale rinichilor. Toate aceste manifestări fizice însă, la acea vreme, nu am pus totul cap la cap. Era ca și cum trupul meu striga: „Nu ar trebui să fii implicată în așa ceva””, a mărturisit vedeta.

Deși a trecut un deceniu de la acea relație, încă mai este afectată de ceea ce s-a întâmplat atunci.

„Chiar dacă mă aflu în cea mai sănătoasă relație, poate exista un moment ce se petrece într-o zi în care amintirile revin imediat”, a precizat Lily Collins.

„Instinctul tău reacționează, inima îți cedează și dintr-o dată ești dus în acel moment în care ți s-au spus acele lucruri, în urmă cu 10 ani, dar nu mai ești în aceeași situație acum”, a explicat actrița din „Emily in Paris”.

Citește și: Ce are în comun Lily Colins cu personajul „Emily in Paris”? „Îmi place să văd ceea ce este mai bun în oameni” / Exclusiv

Citește și: Actrița Lily Collins s-a căsătorit cu regizorul Charlie McDowell

Citește și: Lily Collins, schimbare de look în noul sezon Emily in Paris. Cum s-au îmbrăcat vedetele la premiera sezonului 3

Citește și: Taylor Lautner din Twilight s-a însurat. Detaliul surprinzător care a ieșit la iveală după nuntă

Soțul ei a ajutat-o să treacă peste acea perioadă dificilă

Lily Collins a precizat că soțul ei, Charlie McDowell, cu care s-a măritat în 2021, a fost un mare ajutor pentru ea.

„Am avut aceste momente în trecut dar nu am simțit că mă aflu într-un spațiu suficient de sigur pentru a le arăta, sau persoana nu era suficient de conștientă sau nu mă cunoștea destul de bine pentru a vedea acea privire pentru a ști că ceva este în neregulă”, a spus actrița.

„Când am unul dintre acele momente, este clar pentru Charlie, care mă poate citi ca pe o carte, și rezolvă totul imediat. Așa se simte o conversație sănătoasă și o comunicare sănătoasă. Când cineva te face conștient că nu este în regulă sau vrea să te ajute, se poate simți inconfortabil, dar este spre binele tău”, a mai spus Lily Collins.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Lily Collins.

Sursă foto: Profimedia