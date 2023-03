Lidia Buble, după ce a primit mesaje răutăciose din cauza aspectului fizic: „Frumusețea vine din interior”. Cum arăta în copilărie / Video

Lidia Buble este una dintre cele mai îndrăgite artiste autohtone. Mereu pusă pe glume, cu o voce inconfundabilă și elegantă, artista a reușit să își câștige o mulțime de fani. Totuși, există persoane care o critică, mai mult din cauza aspectului fizic.

Cântăreața a povestit cum primește deseori mesaje pe rețelele de socializare, în care i se spune că este „prea slabă” sau că are „nasul prea mare”. Lidia Buble le-a transmis un mesaj tuturor femeilor, dar și celor care o critică că nu face nicio schimbare fizică.

Lidia Buble a primit mesaje răutăciose din cauza aspectului fizic

Îndrăgita artistă a dezvăluit că a primit și mesaje de la diferite femei care o întrebau cum reușește să aibă atâta încredere în ea, deși primește des mesaje răutăcioase.

„Am primit foarte multe mesaje de-a lungul timpului, în care femeile mă întrebau cum reușesc să am atâta încredere în mine, cu toate că aproape de fiecare dată primesc mesaje răutăcioase în care mi se spune ori că am un nas prea mare, ori că sunt prea slabă. Mă bucur să știu că pot să le fiu de folos și piesa pe care tocmai am scos-o este pentru atunci când nu au un moment tocmai roz”, a afirmat Lidia pentru Kanal D.

Câtăreața spune că se iubește așa cum este și nu are niciun complex fizic și de aceea nu apelează la intervenții chirurgicale.

„Nu sunt nici pe departe o femeie frumoasă sau perfectă, dar consider că reușim să ne facem și mai plăcute în momentul în care frumusețea vine din interior, empatie, dragoste față de semenii noștri”, a declarat Lidia Buble.

Ce le recomandă Lidia femeilor care o urmăresc

Cu peste 1.4 milioane urmăritori pe Instagram, Lidia Buble este foarte activă pe rețelele de socializare și încearcă să fie un exemplu pentru admiratoarele ei.

„Nu mi-aș dori să schimb absolut nimic la mine, sunt mulțumită de mine exact așa cum sunt. Niciodată nu am avut vreun complex sau vreo frustrare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând că mi-a dat multă sănătate să le pot face pe toate”, a explicat cântăreața.

Totuși, Lidia a precizat că duce un stil de viață sănătos și are grijă la dieta ei.

„Mai departe, bineînțeles că încerc să fac sport, să mănânc cât mai sănătos, să mă aranjez de fiecare dată când ies din casă. Asta le încurajez și pe femeile care mă urmăresc, dar să încerc să schimb vreo trăsătură, nu. E foarte bine natural, rămâneți naturale fetelor că așa e cel mai bine”, a mărturisit Lidia Buble.

„Din păcate spun că în ultima perioadă, naturalețea este pe cale de dispariție. Credeți-mă! Păstrați-vă naturale, că în curând o să fiți rare și sunt convinsă 100% că bărbații apreciază mult mai mult o femeie naturală”, le-a transmis artista tuturor femeilor.

Cum arăta Lidia Buble în copilărie

Acum are 29 de ani și este o artistă de succes. Lidia Buble postează deseori imagini pe rețelele de socializare în diferite ipostaze, arătând încrezătoare și sexy.

Doar că, de data aceasta, artista și-a surprins fanii cu o fotografie mai specială: una cu ea de pe vremea când avea doar 7 ani.

„Acum 23 de ani”, a scris Lidia Buble în mesajul care însoțea fotografia tip buletin ce este ținută în mâinile unei persoane.

Urmăritorii cântăreței au reacționat imediat, transmițându-i artistei diferite mesaje.

„Sincer, păreai foarte periculoasă. Nu ți-aș fi stat în cale”, a glumit un internaut.

„Erai o frumoasă, draga mea Lidia”, a scris altcineva.

„Erai frumoasă atunci și acum ești și mai frumoasă”, a mai comentat cineva pe Instagram.

