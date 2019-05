Lavinia Pîrva, primul mesaj după ce a devenit mamă

View this post on Instagram

El este îngerul mămicilor, el este omul cu care m-as duce pana in pânzele albe atunci când Dumnezeu te înzestrează cu aceasta minune numita naștere! Acesta este un om caruia nu am cuvinte să ii multumesc! Este de un profesionalism, perspicacitate, blândețe și un fel de modestie pe care nu o întâlnești decât la astfel de oameni, oameni extrem de rari și valoroși!!Multumim Dr. Conferențiar Doru Herghelegiu pentru aducerea pe lume a fiului nostru minunat Alexandru Banica!❤️❤️❤️