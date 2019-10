Jennifer Lopez și Maluma formează un cuplu pe platourile de filmare. Cei doi vor juca împreună într-o comedie

Jennifer Lopez, în vârstă de 50 de ani, și Maluma, de doar 25 de ani, au făcut marele anunț pe rețelele de socializare, tot acolo unde și-au surpins fanii cu o interpretare de excepție a celebrei piese No me ames, piesă pe care artista o cânta împreună cu Marc Anthony, fostul său soț și bun prieten al lui Maluma. De altfel, Maluma și Marc Anthony interpretează împreună remixul piesei Felices los 4, varianta salsa. Secvența face parte din concertul lui Maluma susținut aseară la New York, acolo unde JLO a fost invitată de onoare.

Maluma și Jennifer Lopez își vor surpinde, însă, pe deplin fanii în momentul în care filmul ”Marry Me” va apărea pe marile ecrane. Deocamdată, cei doi au filmat doar primul episod. Astfel, artistul columbian, Maluma, îl va interpreta pe Bastian, un rocker care îşi păreseşte iubita, personaj interpretat de Jennifer Lopez, cu puţin înainte de nuntă: „Este distractiv când artişti din genuri diferite se unesc şi contribuie la crearea a ceva special, autentic şi adevărat”, – a scris Jennifer Lopez pe Instagram, acolo unde a postat și câteva fotografii de la filmări.

Comedia ”Marry Me” se anunță a fi un real succes, atât datorită distribuției, cât și faptului că regizată de Kat Coiro, cea care a realizat serialele ”Shameless” şi ”Modern Family”.

Sursă foto: Instagram

