Jennifer Lopez a știut pe cine să aleagă. Ben Affleck își răsfață fiica vitregă. Cum au fost surprinși cei doi

Ben Affleck e un tată model pentru copiii săi, dar și pentru gemenii lui Jennifer Lopez. Actorul și-a petrecut ziua de sâmbăta alături de fiica sa vitregă, Emme, în Santa Monica.

Actorul din Gone Girl, în vârstă de 51 de ani, și adolescenta de 15 ani și-au făcut drum prin oraș pentru a face câteva cumpărături, dar au avut zâmbetul pe buze tot timpul.

Ben Affleck adoră să își petreacă timpul cu fiica lui Jennifer Lopez

Emme este unul dintre gemenii pe care actrița Jennifer Lopez , în vârstă de 53 de ani, îi are cu fostul ei soț, Marc Anthony. Fratele ei, Max a lipsit de la ieșirea cu Ben, conform Daily Mail.

Jennifer și-a Ben și-au reluat povestea de amor pe care au trăit-o cândva și s-au căsătorit în iulie 2022.

Ben Affleck se înțelege foarte bine cu Emme

Affleck și Emme au adoptat o ținută casual pentru ziua pe care au petrecut-o împreună.

Starul purta tricou, hanorac, geacă neagră și blugi, iar Emme și-a făcut apariția într-un hanorac alb supradimensionat și o pereche de blugi largi. Tânăra și-a accesorizat ținuta cu o pereche de pantofi sport albi Converse. În urechi avea o pereche de căști, care erau conectate la telefon, dar părea pe deplin în acord cu glumele pe care le făcea Ben, semn că îl asculta.

Cei doi s-au dus mai întâi la o librărie, apoi s-au îndreptat către un magazin second hand. Ei și-au încheiat excursia cu o masă la Jack in the Box.

Marc Anthony, din nou tătic

De cealaltă parte, Marc Anthony se pregătește să devină din nou tătic. Soția artistului, Nadia Ferreira, e însărcinată. Cei doi au anunțat că așteaptă primul lor copil împreună – al șaptelea pentru artist – la doar două săptămâni după ce și-au unit destinele.

„Cel mai bun cadou de Ziua îndrăgostiților! Mulțumesc, Doamne, pentru această binecuvântare uriașă în viața noastră”, au scris Marc Anthony și soția lui pe Instagram.

Artistul e căsătorit cu o fostă Miss

Artistul, în vârstă de 54 de ani, a fost căsătorit anterior cu Dayanara Torres (2000 – 2004), Jennifer Lopez (2004-2014) și Shannon De Lima (2014 – 2017). El a cerut-o în căsătorie pe Nadia, în vârstă de 23 de ani, în mai 2022, cu doar opt luni înainte de a ajunge la altar.

Anthony și Ferreira au început să stărnească zvonuri că au o relație după ce au bifat o evadare romantică în Mexic, la începutul anului 2022, la scurt timp după ce artistul s-a despărțit de logodnica lui oficială, De Lima.

