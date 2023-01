Jennifer Aniston, fotografiată fără pic de machiaj. Actrița are 53 de ani

Jennifer Aniston a fost surprinsă fără machiaj în timp ce se afla într-un aeroport, după ce s-a întors dintr-o vacanță în Mexic.

Actrița, în vârstă de 53 de ani, a fost în vacanță cu bunul său prieten, actorul Jason Bateman. Jennifer Aniston a fost surprinsă într-o ținută lejeră, purtând o pereche de jeanși, un poncho negru și șlapi. Cei doi au fost fotografiați la aeroport, în timp ce purtau o discuție amicală.

Jennifer Aniston și-a petrecut sfârșitul de an în Mexic

Vedeta de la Hollywood nu s-a ferit de camerele paparazzilor prezenți la aeroport și și-a păstrat zâmbetul pe față cât timp a fost acolo. Vezi în galeria foto de mai jos cum arată Jennifer Aniston nemachiată la 53 de ani.

Jennifer Aniston și lupta ei cu infertilitatea

În urmă cu câteva luni, îndrăgita actriță a ales să vorbească deschis despre problemele pe care le are cu infertilitatea. Ea a apelat în trecut la un tratament de fertilizare in vitro, însă nu a avut rezultatul așteptat. Vedeta s-a împăcat deja cu ideea că nu va putea deveni mamă.

„Am făcut fertilizare in vitro, am băut ceaiuri chinezești, am făcut de toate. Am făcut tot ce era posibil. Aș fi dat orice dacă cineva venea și îmi spunea: Congelează-ți ouălele. Fă-ți o favoare” – a precizat ea pentru revista Allure, pe acărei copertă a și apărut.

„Am trecut prin momente extrem de grele!”

Ea a mai dezvăluit că „toți anii de speculații” privind o posibilă sarcină au fost „foarte dificili” pentru ea.

Tot atunci, actrița și-a reamintit și de despărțirea de Brad Pitt, din 2005, după 5 ani de căsnicie, dar și de mariajul cu Justin Theroux care a durat între 2015-2017. Vedeta și-a asumat eșecul pe plan amoros.

„Pe la 30-40 de ani am trecut prin momente extrem de grele și dacă nu aș fi trecut prin asta nu aș fi devenit niciodată cine trebuia să devin”.

