Scandalul continuă. Iulia Albu, replică acidă pentru Andreea Bănică

Andreea Bănică a fost provocată de Cătălin Măruță, în timp ce se afla în platoul emsiunii sale, să o caracterizeze pe Iulia Albu, iar cuvintele acesteia au fost destul de dure și surprinzătoare. În replică, Iulia Albu, a atacat-o pe artistă nu doar din punct de vedere stilistic, ci și profesional: „Andreea, vreau să-ţi mulţumesc. E foarte drăguţ că ai acceptat această invitaţie, când eu nu am avut timp. Dragii mei, este foarte urât să folosiţi cuvinte pe care nu le înţelegeţi, există DEX. Eu nu am avut cu ea o relaţie de prietenie.

Am fost alături de ea când făcea nişte gafe în acel proiect, am crezut că merită acest lucru. Ea a avut o criză de-a dreptul, ea nu a făcut ironii asupra mea. Eu am primit un mesaj urât în care m-a ameninţat că-mi poate face foarte mult rău. Ea nu a apărut cu piesa nouă în presă, a apărut acum, cu mine. Eu i-am făcut bine”, – a transmis Iulia Albu în emisiunea La Măruță.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro