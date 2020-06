Irinel Columbeanu i-a cerut ajutor financiar fostei soții, Monica Gabor

Citește GRATUIT numărul de iunie al Revistei Unica în format electronic!

Problemele nu s-au încheiat însă pentru Irinel Columbeanu care, se pare, a fost nevoit să-i ceară ajutor financiar fostei sale soții, Monica Gabor. Dacă în urmă cu 14 ani, afaceristul avea o avere estimată la 70 de milioane de euro, iată că a ajuns în sapă de lemn și nu reușește să trăiască de la o lună la alta: “Irinel a sunat-o pe Monica. A lăsat ruşinea la o parte şi i-a spus că are nevoie de nişte bani şi i-a explicat ce probleme are. Monica are un tată de întreţinut, o are şi pe fiica ei Irina în America, aşa că nu i-a spus din prima: «Da». Este o situaţie grea pentru el. De când a pierdut toată averea, abia se mai întreţine” – au povestit apropiați de-ai afaceristului pentru click.ro.

Monica Gabor și Irinel Columbeanu s-au căsătorit în 2006, iar în 2011 au divorțat. Cei doi au împreună o fetiță, pe nume Irina, care, deși să află în custodia tatălui, momentan locuiește în America alături de mama sa. Anul trecut, Monica Gabor s-a căsătorit cu omul de afaceri chinez, Mr. Pink., cel cu care are o relație de aproximativ ani de zile și alături de care locuiește în SUA.

Sursă foto: arhivă

