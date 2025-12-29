Irina Loghin, moment viral alături de nepoțica sa, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Cum s-a filmat cu Ana

Crăciunul din acest an a avut o semnificație aparte pentru Irina Loghin. Marea doamnă a folclorului românesc a întâmpinat sărbătorile cu o emoție dublă: dorul de soțul ei, plecat dintre cei vii în vara acestui an, și bucuria imensă de a-și petrece zilele de sărbătoare alături de nepoțica sa, Ana. Momentul în care cele două au cântat împreună a devenit rapid viral, emoționând mii de oameni.

Primul Crăciun fără soț, dar cu o rază de lumină în familie

Pentru Irina Loghin, anul 2025 a fost unul al încercărilor. Pierderea soțului său a lăsat un gol imens, iar sărbătorile au venit cu o încărcătură emoțională greu de dus. Cu toate acestea, artista a găsit puterea de a zâmbi datorită micuței Ana, nepoata de doar trei ani și jumătate, care i-a readus în suflet bucuria și liniștea.

Momentul care a cucerit internetul: duetul bunicii cu nepoata

În seara de Ajun, Irina Loghin a cântat colinda „Moș Crăciun cu plete dalbe”, iar Ana i s-a alăturat cu bucuria și naturalețea specifice vârstei. Îmbrăcată într-o rochiță verde, în ton cu sărbătoarea, micuța a devenit imediat centrul atenției. Artista a publicat videoclipul pe Facebook, unde reacțiile au curs în valuri, fanii fiind impresionați de legătura profundă dintre cele două.

Irina Loghin și Ion Cernea, o poveste de iubire de mai bine 50 de ani

Ion Cernea s-a stins din viață în această vară, la vârsta de 89 de ani. Fostul campion la lupte greco-romane a fost partenerul de viață al Irinei Loghin timp de peste jumătate de secol, formând împreună unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea publică. Tocmai această discreție a făcut ca povestea lor de iubire să rămână, în mare parte, cunoscută doar apropiaților.

Irina Loghin avea doar 24 de ani când l-a întâlnit pe cel care avea să-i devină soț. El era cu trei ani mai mare și provenea dintr-un mediu complet diferit de cel artistic în care se forma tânăra interpretă. Într-un interviu mai vechi, artista a mărturisit că începutul relației lor nu a fost marcat de dragoste la prima vedere. „Nu, deloc. Pentru că eu sunt mai înaltă decât el. Și atunci îmi doream un bărbat foarte înalt. Dar, pe parcurs, am zis că mai bine să fie unul mai scund și bun. Am format o gașcă atunci, a luptătorilor, cu Benone și cu Ion Cernea. Și, pe parcurs, după un an, doi, mi-am dat seama că el era cel mai cumințel dintre ei, cel mai cu bun simț… Și ceilalți aveau, dar la el vedeam ceva aparte”, a povestit Irina Loghin, în emisiunea „La Măruță”.

Ceea ce a început ca o simplă prietenie s-a transformat treptat într-o relație solidă, iar cei doi s-au căsătorit civil pe 6 martie 1975, într-un moment în care Irina Loghin era însărcinată în șapte luni cu primul lor copil, Ciprian. Un an mai târziu au avut loc și cununia religioasă, iar în 1978 familia s-a mărit cu încă un membru, fiica lor, Irinuca. De-a lungul anilor, cei doi și-au crescut copiii cu discreție și echilibru, ferindu-i de expunerea excesivă, iar diferențele dintre carierele lor – ea artistă, el sportiv – nu au făcut decât să le întărească legătura. Căsnicia lor a rezistat timpului, durând mai bine de cincizeci de ani.

