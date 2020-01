Ioana Ginghină, despre viața de după divorț: „Mi-am regăsit vibe-ul de la 26-27 de ani”

În emisiunea OK! Magazine cu Dana Săvuică, Ioana a dezvăluit că perioada aceasta este una foarte prielnică pentru ea. „Eu sunt acum într-o perioadă foarte bună a vieţii mele”, a zis actrița. „Mi-am regăsit vibe-ul de la 26-27 de ani. Am mers la o emisiune de divertisment şi am zis să nu stăm aşa pe canapea, să povestim acolo trişti. Eu nu sunt genul”.

Mai mult, ea a continuat prin a povesti despre un prieten vechi, care i-a fost aproape în momentele dificile. „Am început să râdem pe acest subiect, pe acest sâmbure de adevăr că mi-am petrecut Revelionul la Oradea la un prieten”, a subliniat ea. „E un prieten pe care îl am de ani de zile şi care mi-a fost aproape la greu. Nu înseamnă că e mai mult decât un prieten”.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro