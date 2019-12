EXCLUSIV Interviu cu Mimi, câștigătoare Social Media Star: „Să fii influencer înseamnă să fii un om normal”

Din august și până acum, Mimi a crescut pe plan personal și continuă să o facă. Se află într-o perioadă de evoluție accelerată, după cum chiar ea mi-a zis. Cu toate astea, ea continuă să rămână aproape de prietenii ei din online, care o susțin la fiecare pas. Am discutat cu ea, pentru a afla cum se simte cu noul titlu, de Social Media Star, despre ce înseamnă să fii influencer și despre proiectele în care este implicată.

Încă o dată, felicitări pentru premiul câștigat la Gala Unica! Când ai aflat că ai fost aleasă drept Social Media Star, care a fost primul tău gând?

Aș vrea să încep prin a vă mulțumi încă o dată pentru premiu, a fost o adevărată onoare să urc pe scena de la Gala Unica și să primesc acest trofeu. Primul meu gând a fost :”Wow, nu îmi vine să cred!”

Care au fost reacțiile primite în online după ce ai câștigat premiul?

Toată lumea m-a felicitat, urmăritorii mei au fost foarte fericiți pentru că m-au susținut pe tot parcursul acestei perioade, au simțit și ei, la fel ca mine, că este premiul nostru.

Ai sărbătorit în vreun fel victoria?

Haha, da, am sărbătorit imediat după eveniment la un restaurant cu prietenii mei. Am mâncat sushi și edamame!

Era o vreme când meritul influencerilor nu era recunoscut în mass-media ca acum. Crezi că premierea lor în cadrul evenimentelor mari ajută în vreun fel?

Da, cred că mediul online și media tradițională ar trebui să se întâlnească mai des, până la urmă cu cu toții suntem în același domeniu și avem același scop, să destindem publicul. Cred că premierea influencerilor în cadrul evenimentelor este o etapă necesară a evoluției noastre ca societate, fiind un exemplu de apreciere și recunoștință a meritelor.

Eșți una din cele mai populare prezențe din social media pe plan românesc – din acest punct de vedere, se poate spune că eșți o adevărată vedetă. În ce fel crezi că schimbă social media conceptul tradițional de “vedetă”, cel cu care am crescut?

De-a lungul anilor am crescut cu ideea implantată în mod subliminal că aceste persoane publice, cu titlul de „vedetă”, ar fi într-un fel sau altul superioare oamenilor de rând. Social media oferă la schimb conceptul tradițional de „vedetă” cu cel de „influencer„, în jurul căruia s-a adunat destul de multă stigmă din frustrările oamenilor care nu au înțeles niciodată conceptul. Totuși, părerea mea este că să fii influencer înseamnă să fii un om normal, care pur și simplu își expune viața în mediul online, oferind recomandări și sfaturi prin prisma experienței personale, fără a se poziționa superior față de oricine. Eu, cel puțin, așa mă simt.

O parte din fanii tăi au remarcat că nu mai postezi la fel de des pe YouTube de câteva luni, chiar dacă pe restul platformelor eșți la fel de activă. Ce ar trebui să știe cei care tânjesc după mai mult content pe YouTube?

Vreau să știe că sunt ok, nu am pățit nimic, nu m-am lăsat de YouTube. Trec printr-o perioadă de evoluție accelerată, aș putea să o numesc, în care încep să mă cunosc din ce în ce mai bine pe mine, totuși această căutare prin care trec, mă face să fiu puțin confuză în ceea ce privește mesajele pe care eu vreau să le transmit prietenilor mei de pe internet. Contentul meu este foarte personal, mai ales cel de pe YouTube, vreau să le arăt oamenilor doar lucruri care îmi plac, în care cred sau care mă fac fericită, momentan nu am găsit o metodă de lucru prin care să livrez tipul de content care mă pasionează pe mine at the moment, dar cu siguranță voi găși în cel mai scurt timp.

Am văzut că ai început niște colaborări foarte frumoase , printre care cele cu planificaneprevazutul.ro și farafrica.ro. Ce ne poți spune despre fiecare?

De când am început să activez în social media, mi-am dorit enorm să mă pot folosi de expunerea pe care o am că să influențez oamenii în bine. Nu pot să va spun în cuvinte cât de fericită am fost când am aflat pentru prima dată că o să colaborez cu Salvați Copiii pe un proiect de spreading awarness în legătură cu începerea vieții sexuale. Dreams come true kids! Mai târziu am continuat colaborarea cu ei pe proiectul Ora De Net, la care lucrăm și în prezent, unde susținem copiii care trec prin momente grele din cauza bullying-ului și cyberbullying-ului, oferindu-le suport moral și ajutor de specialitate. Mai apoi m-am împrietenit și cu cei de la Planifică Neprevăzutul, unde din nou am lucrat pe awareness în legătură cu metodele de protecție și contracepție pe care le putem folosi să ne ferim de evenimente neplăcute în ceea ce privește activitatea sexuală.

Colaborările tale dezvăluie un interes sporit pentru probleme cu care se confruntă societatea românească, în special adolescenții. Dincolo de a oferi entertainment, simți cumva că ai și o responsabilitate de a oferi informații educative publicului tău?

Tot ce comunic în mediul online sunt lucruri în care eu personal cred. Există un singur motiv pentru care sunt atât de dedicată în rezolvarea problemelor acestei societăți: pentru că mă face fericită să îi ajut pe ceilalți. Totuși, nu consider că un număr mare de urmăritori îți pune o responsabilitate pe umeri. Fiecare din noi suntem responsabili pentru propria noastră persoană și atât, nimeni altcineva nu poate fi vinovat pentru ce ni se întâmplă. Cu alte cuvinte, nu mă consider responsabilă față de nimeni în afară de mine. Îmi doresc să ajut așa cum pot societatea românească pentru că simt că are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. Mă consider vocea unei generații, iar dacă generația mea ar avea un singur glas cu siguranță acela ar avea aceleași valori ca mine.

Când am discutat în august despre ce înseamnă pentru tine să fii influencer, mi-ai povestit că mare parte din programul tău este croit astfel încât să te menții pe poziții pe platformele de social media unde ești activă. Devine vreodată obositor acest program?

Da, în mare parte fac lucruri pentru social media, însă în ultimul timp m-am concentrat mai mult pe mine și pe dezvoltarea mea personală și profesională. E foarte obositor, sunt zile în care nu am timp nici să mănânc, sunt săptămâni de zile în șir când nu am nici măcar o singură zi liberă dar tot ceea ce fac, fac din plăcere, munca mea e ca un viciu plăcut, nu pot să mă opresc niciodată pentru că îmi place prea mult. Sincer vorbind, prefer să nu mă deconectez pentru că îmi pierd din focus. Totuși când o fac plec în altă țară, altfel nu mă pot opri din muncă. Anul acesta am călătorit în 16 orașe diferite, asta numesc eu „deconectare”.

Ultima oară când am avut un interviu, l-am încheiat întrebându-te ce le transmiți fanilor tăi. De dată asta te întreb: știind ce știi acum, ce îi transmiți lui Mimi cea de acum trei ani, care abia pășea în lumea YouTube-ului?

Să nu renunțe nicio secundă la pasiunea ei pentru artă pentru că tot acolo se va întoarce la un moment dat.

Sursa foto – PR/Instagram

