Imagini rare cu Nikolina, fiica lui Damian Drăghici. Ce relație au în prezent

Nikolina Drăghici, fiica lui Damian Drăghici, l-a surprins pe artist cu o apariție virtuală în direct, în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, în care acesta din urmă a fost invitat recent.

Imagini rare cu fiica lui Damian Drăghici

Damian Drăghici este tatăl a doi copii, o fiică, Nikolina, din fosta relație cu mama acesteia, pe care a cunoscut-o în Grecia, și un fiu, Andrei, din actuala căsnicie cu Cristina Stroe. Invitat recent în emisiunea lui Denise Rifai de la Antena 1, Drăghici a fost surprins de fiica lui, care a avut o intervenție virtuală în direct.

„Avem o relație foarte strânsă, iar fiica mea nu poate sta fără el. Este îndrăgostită de bunicul ei. Fiica mea dansează pe «Șaraiman», așa că îl ascultăm des. Este un bunic extraordinar și un tată incredibil. Are o relație minunată cu nepoata lui, Iris, și chiar dacă ea nu vorbește română, ei au propria lor limbă”, a mărturisit Nikolina, citată de Spynews.

Cu ce se ocupă Nikolina

Damian Drăghici și-a început cariera muzicală în Grecia, unde s-a îndrăgostit de mama Nikolinei. Pentru a-și urma visul de a studia la prestigioasa Universitate de Muzică Berklee din Massachusetts, SUA, Damian și-a părăsit partenera și fiica. Regretând această decizie, artistul a contactat-o pe Nikolina pentru a-i cere să vină în vizită în România, invitație pe care Nikolina a acceptat-o.

Tânăra nu a moștenit pasiunea tatălui ei pentru muzică, ci s-a făcut make-up artist.

Nașterea celui de-al doilea copil, punctul de cotitură pentru Damian Drăghici

Viața lui Damian Drăghici a luat o turnură neașteptată la vârsta de 48 de ani, când a devenit tată pentru a doua oară. Atunci a decis să renunțe la toate viciile sale.

„A existat un prag acum 7 ani, dacă mai continuam… eu nu mai eram aici. Am înlocuit viciile cu multă muncă, rugăciune, post. Aceste vicii înlocuiau frica de a mă expune, de a nu fi destul, de a face față, rușinea. Nu am vrut vreodată ca Andrei să mă vadă, așa cum îmi arăta mie cineva într-un filmuleț, că arătam a doua zi. Nu e vorba de un declic. Eu o văd ca pe o roată, unde avem 8 bucăți de tort. Pentru Damian, toată viața lui a fost 95% doar muzică, nimic altceva. Atunci, Damian nu a avut loc de el, de familie, de sănătate, de social, de Dumnezeu. Totul era doar despre muzică. Am sacrificat totul pentru asta. O viață normală este o viață echilibrată”, a explicat vedeta.

Foto: Instagram; Facebook; Capturi YouTube

