Gloria Estefan a împlinit 64 de ani. Cum arată astăzi regina muzicii latino

Vă mai aduceți aminte de Gloria Estefan, supranumită “Regina muzicii latino”? Artista a împlinit pe 1 septembrie 2021 vârsta de 64 de ani și nu s-a retras definitiv din lumina reflectoarelor, ea putând fi urmărită într-o producție muzicală televizată, numită “Vivo”, pe Netflix.

Gloria Estefan și-a umit mereu publicul cu aparițiile ei strălucitoare și continua să rămână o prezență elegantă și notabilia în rândul vedetelor internaționale.

Artista este foarte activă pe rețelele de socializare și postează adesea fotografii și clipuri video cu ea. În cele mai recente postări, Gloria Estefan și-a uluit publicul cu felul în care arată. Artista se menține într-o formă fizică de excepție și nu își arată nicidecum vârsta.

Vexi cum arată Gloria Estefan la 64 de ani în galeria foto de mai sus.

La sfârșitul anului trecut, Gloria Estefan a dezvăluit că s-a infectat cu SARS-CoV-2 după ce s-a întâlnit cu un fan într-un restaurant. Artista a povestit atunci întrega sa experiență cu COVID-19.

„În ultimele câteva săptămâni am fost victima COVID-19. Vă vorbesc despre experiența mea pentru că vreau să știți cât de contagios este – îmi port masca întotdeauna. Am mers la un restaurant alături de câțiva membri ai familiei, eram vreo 3-4, și niciunul nu avea virusul. Am purtat masca în permanență. La masă, în timp ce mâncam, un fan s-a apropiat și mi-a atins umărul. Era foarte aproape, nu purta mască și îmi spunea lucruri frumoase. Este singura interacțiune în afara grupului meu de apropiați. Din fericire, am fost foarte norocoasă că singurele mele simptome au fost pierderea mirosului și a gustului și o mică tuse. Nu pot spune că m-am simțit atât de rău … sistemul meu imunitar este puternic”, povestea cântăreața la momentul respectiv.

Gloria Estefan este căsătorită, din anul 1978, cu muzicianul și producătorul Emilio Estefan (68 de ani). Cei doi au împreună doi copii, o fiică, Emily (26 de ani) și un fiu, Nayib (41 de ani).

