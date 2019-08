Giulia Anghelescu, probleme cu copiii: „Nu mai țin pasul cu fiică-mea”

Giulia Anghelescu trece printr-o perioadă în care se străduie să administreze cu diplomație relația dintre cei doi copii ai săi. Diferența de vârstă dintre ei începe să-și spună cuvântul, iar Antonia, fiica Giuliei, profită de neatenția mamei sale pentru a-l bate pe frățiorul său: „Spune că a căzut singur, s-a lovit singur. Ia uite cum are o palmă pe față – tot singur! Antonia nu a fost niciodată extrem de drăgăstoasă cu frățiorul ei. El este, în schimb, exagerat de afectuos cu ea. O iubește enorm. Și ea îl iubește foarte mult, în felul ei, dar n-o arată”, – a mărturisit Giulia Anghelescu pentru Libertatea.ro.

Antonia se transformă pe zi ce trece într-o adevărată domnișoară și preocupările sale încep să fie total diferite de cele ale frățiorului mai mic: „Nu mai țin pasul cu fiică-mea, care, de exemplu, este maestră pe Tik-Tok (n.r. – o aplicație muzicală)! Eu nu am talent, am cont, dar nu pot. Efectiv mă învață copilul cum să montez videouri pentru Tik-Tok. Vlog nu are. Am invitat-o pe vlogul meu și i-am zis că, deocamdată, este de ajuns și va trebui să mai aștepte până să aibă un cont pe platformele de social-media” – a mai spus Giulia Anghelescu.

