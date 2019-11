Gina Pistol, panică pe platourile de filmare Asia Express – ce a pățit

Filmările pentru sezonul trei din Asia Express sunt în plină desfășurare, cu Gina Pistol și Oase în rolurile de prezentatori. Gina a avut parte de un moment încărcat de panică însă.

Gina Pistol a fost urcată pe o balustradă și filmată cu o dronă, doar că atunci când și-a dat seama că picioarele ei se întind peste un hău, s-a speriat. „M-am urcat acolo şi timp de 2-3 minute n-am avut nicio problemă”, a zis Gina, conform Click. „Apoi, brusc, am realizat la ce înălţime mă aflu, parcă am văzut tot hăul ce se întindea la picioarele mele si m-a luat panica. Am şi eu misiunile mele în Asia Express!”.

În noul sezon Asia Express concurează nouă perechi de vedete: Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh. Cele nouă perechi se luptă pentru premiul cel mare, în valoare de 30.000 de euro.

